Raser in Wallisellen – 27-Jähriger fährt mit 200 km/h an Polizeipatrouille vorbei Die Polizei hat am Donnerstag in Wallisellen einen Raser aus dem Verkehr gezogen. Dieser war über 120 Stundenkilometer zu schnell unterwegs.

Am frühen Donnerstagmorgen verfolgten Polizeibeamte auf der A1 ein Auto, das mit über 200 Stundenkilometern unterwegs war. Symbolfoto: Kantonspolizei Zürich

Am Donnerstagmorgen, kurz vor 0.30 Uhr, raste auf der A1 bei Dietlikon ein Auto an einer Polizeipatrouille vorbei. Wie die Kantonspolizei mitteilt, verfolgten die Beamten das Auto und konnten den Lenker schliesslich in Wallisellen anhalten.

Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der 27-jährige Schweizer während der Fahrt in angetrunkenem Zustand und ohne gültigen Führerausweis unterwegs war. Dieser sei ihm zuvor bereits entzogen worden. Erste Ermittlungen ergaben nun, dass der Mann auf der A1 mit über 200 Stundenkilometern unterwegs war – also rund 120 Stundenkilometer zu schnell. Die zuständige Staatsanwaltschaft habe ein Verfahren wegen des Verdachts auf ein Raserdelikt eingeleitet.

zim

