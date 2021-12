Blackfacing-Bild hing jahrelang – Rassismusvorwürfe gegen Zuger Börsen-Überflieger Partners Group Hinter der schillernden Fassade verberge sich eine rassistische Kultur, lautet der Vorwurf einer Ex-Angestellten. Die Firma weist die Vorwürfe zurück.

Mitgründer und Verwaltungsrat Alfred Gantner: Ein Gerichtsverfahren über Rassismusvorwürfe kratzt am Image des erfolgreichen Finanzinvestors Partners Group. Foto: Herbert Zimmermann

Die Private-Equity-Firma Partners Group sieht sich mit einem Rassismusvorwurf konfrontiert. Im Zentrum steht dabei ein Bild, das jahrelang am Hauptsitz der Firma in Baar ZG aufgehängt war, wie die Nachrichtenagentur «Bloomberg» berichtet.

Es zeigt zwei männliche Angestellte, die sich auf einer Party für eine Imitation des Films «Sister Act» als Nonnen verkleidet hatten. Da die Protagonistinnen im Film schwarz sind, bemalten die Männer ihre Gesichter schwarz. Dieses sogenannte Blackfacing, das seine Ursprünge in der US-Unterhaltungsmusik des 19. Jahrhunderts hat, gilt heute als rassistisch. Das Bild hing bis vergangenes Jahr dort.

Die Begebenheit ist Gegenstand eines Gerichtsprozesses in London, in dem Partners Group wegen rassistisch motivierter Diskriminierung und Belästigung angeklagt ist. Klägerin ist eine schwarze Ex-Mitarbeiterin: Nach eigenen Aussagen wurde Harmonie Mulumba 2018 aus der Firma gedrängt, nachdem sie sich über die rassistischen Äusserungen einer hochrangigen Führungskraft beschwert hatte.

Mulumba hatte in den Jahren 2016 und 2017 in den Schweizer Büros des Finanzinvestors gearbeitet, in denen das Bild hing. Sie will von dem Unternehmen rund 10 Millionen Pfund (umgerechnet 12,2 Millionen Franken) an verlorenen Einnahmen und Boni einklagen.

Partners Group weist Vorwürfe zurück

Die Party, auf der das Bild aufgenommen wurde, hatte bereits 2012 im Hauptgebäude stattgefunden. Mulumba sagte vor Gericht, sie finde die schwarz angemalten Gesichter der männlichen Angestellten bizarr und unheimlich.

Es gebe fast keinen anderen Grund, sich so zu verkleiden, als zum Spott oder zur Karikatur von Schwarzen. «Ich glaube, das macht das wahre Wesen und die Kultur von Partners Group deutlich – hinter der dünnen Fassade aus Vermögen und Anstand», so Mulumba. Sie selbst sei während ihrer Zeit bei der Firma rassistisch diskriminiert und belästigt worden.

«Wir entschuldigen uns für die Kränkungen, die bei Kolleginnen und Kollegen durch diesen Vorfall entstanden sind, und für die gedankenlose Art, mit der in den darauffolgenden Jahren über diesen und das Foto hinweggesehen wurde.» Partners Group in einem internen Schreiben

Partners Group hat die Vorwürfe nach eigener Aussage von einer externen Firma untersuchen lassen. Diese sei jedoch zum Schluss gekommen, dass an den Anschuldigungen nichts dran sei.

Dennoch sah sich das Managementteam veranlasst, die Mitarbeiter in einem Rundbrief anzuschreiben: «Wir entschuldigen uns für die Kränkungen, die bei Kolleginnen und Kollegen durch diesen Vorfall entstanden sind, und für die gedankenlose Art, mit der in den darauffolgenden Jahren über diesen und das Foto hinweggesehen wurde.»

Die beiden Angestellten auf dem Foto seien sich jedoch dieser Folgen nicht bewusst gewesen. Sollte ein ähnlicher Vorfall heute stattfinden, könnten Beschäftigte gefeuert werden, heisst es laut «Bloomberg» in dem Schreiben. Auf Nachfrage dieser Zeitung schreibt die Firma zudem über das Foto und den Umgang damit: «Es spiegelt weder unsere Kultur noch unsere Werte wider und entspricht auch nicht den Verhaltensstandards, die wir von unseren Mitarbeitern verlangen und die in unseren Grundsätzen verankert sind.»

An der Börse verloren die Partners-Group-Aktien am Donnerstag 5,6 Prozent, während der Gesamtmarkt 1,3 Prozent nachgab. Die Firma hatte in den letzten Jahren zu den Überfliegern an der Schweizer Börse gehört, wurde 2020 in den Leitindex SMI aufgenommen und ist aktuell rund 40 Milliarden Franken wert.

Auch andere sorgten bereits für Negativschlagzeilen

Partners Group ist nicht das erste Schweizer Finanzunternehmen, das sich mit Rassismusvorwürfen konfrontiert sieht. Vor etwa einem Jahr machten Medienberichte über einen Vorfall aus dem Jahr 2019 die Runde, wegen dem sich der ehemalige Chef der Credit Suisse, Tidjane Thiam, diskriminiert gefühlt habe.

Demnach soll an der Feier des damaligen CS-Verwaltungsratspräsidenten Urs Rohner ein schwarzer Schauspieler als Hausmeister verkleidet aufgetreten sein. Er habe zur Musik tanzend mit einem Besen gewischt. Später seien auch Bekannte von Rohner mit Afro-Perücken aufgetreten.

Die Credit Suisse erklärte daraufhin, es handle sich hierbei um eine falsche Darstellung der Ereignisse, und es habe nie die Absicht bestanden, jemanden zu beleidigen. «Wir entschuldigen uns, sollte dies doch passiert sein.» (ag)

