Zeugenaufruf nach Überfällen – Raubstraftaten in Zürich Am späten Samstagabend kam es in den Kreisen 2 und 3 zu mehreren Raubüberfällen. Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeuginnen und Zeugen. Till Minder

Nach mehreren Raubüberfällen am Samstagabend sucht die Stadtpolizei Zürich Zeugen. Symbolbild: Keystone

Am Samstagabend kam es in der Stadt Zürich zu mehreren Raubüberfällen. Dies schreibt die Stadtpolizei Zürich in einer Medienmitteilung. Die Straftaten fanden verteilt über den Abend in den Stadtkreisen 2 und 3 statt.

Kurz vor halb Neun wurde eine Gruppe Jugendlicher im Arboretum am Mythenquai von vier Unbekannten mit Schlag- und Stichwaffen bedroht. Dabei wurden sie aufgefordert, ihre Sachen herauszugeben. Im Anschluss flüchteten sie mit einer Musikbox und Zigaretten in Richtung Parkplatz Hafendamm. Die vier unbekannten Männer trugen alle Masken, waren dunkel gekleidet hatten eine Kapuze auf, waren ca. 16-20 Jahre alt und etwa 185-195 cm gross. Verletzt wurde niemand.

Rund eine Stunde später wurden am selben Ort drei Jugendliche von fünf Unbekannten angesprochen, mit Schlag- und Stichwaffen bedroht und ebenfalls aufgefordert Wertsachen herauszugeben. Daraufhin kam es zu einem Gerangel, wobei einer der Angesprochenen durch eine Schlagwaffe und eine Stichwaffe leicht verletzt wurde. Die fünf Unbekannten verliessen daraufhin den Tatort in Richtung Bürkliplatz. Der Verletzte wurde für medizinische Abklärungen durch die Sanität von Schutz und Rettung Zürich in ein Spital gebracht. Die Unbekannten waren dunkel gekleidet, trugen alle Masken, waren ca. 15-17 Jahre alt und etwa 170-185 cm gross.

Der dritte Überfall ereignete sich im Freestyle-Park in der Allmend Brunau. Kurz nach 23 Uhr berichteten drei Jugendliche einer Patrouille der Statdtpolizei Zürich beim Sihlcity von dem Geschehen. Auch sie wurden von fünf unbekannten mit Stichwaffen bedroht und ausgeraubt. Einer der Jugendlichen wurde dabei durch eine Stichwaffe leicht verletzt. Die Verletzung konnte ambulant behandelt werden. Die Täter flüchteten im Anschluss mit Bargeld in Richtung Saalsporthalle. Sie werden wie folgt beschrieben: ca. 14-20 Jahre alt, 155-190 cm gross, dunkel gekleidet, teilweise mit Kapuze und teilweise mit Gesichtsmasken.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Straftaten gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen der Stadtpolizei Zürich.