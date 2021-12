Bundesrat eröffnet Abstimmungskampf – Rauchen ist nicht mehr hip, selbst bei den Jungen

Alain Berset wirbt für ein Nein Infos einblenden

Die Tabakinitiative greife auf unverhältnismässige Weise in die Wirtschaftsfreiheit ein, betonte Berset am Donnerstag zum Abstimmungsauftakt. Bei einer Annahme des Volksbegehrens würde Werbung für Tabakprodukte überall dort verboten, wo sie Kinder und Jugendliche erreicht. Zudem würden Bund und Kantone verpflichtet, die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu fördern. Wie dies geschehen solle, lasse der Initiativtext offen, bemängelt Berset.

Er verwies auf den indirekten Gegenvorschlag, den das Parlament in der Herbstsession verabschiedete. Die Gesetzesrevision kann unabhängig vom Ausgang der Abstimmung am 13. Februar in Kraft treten, das Stimmvolk befindet nicht darüber. Mit dem Gegenvorschlag wird Tabakwerbung und Werbung für E-Zigaretten auf Plakaten und in Kinos schweizweit verboten. Sponsoring wird verboten für Veranstaltungen in der Schweiz, wenn diese internationalen Charakter haben oder auf ein minderjähriges Publikum abzielen. Gratismuster von Tabakprodukten dürfen nicht mehr verteilt werden. Die Kantone können weiterhin strengere Regeln erlassen.

Bereits heute verboten sind in der Schweiz Tabakwerbung in Radio und Fernsehen sowie Werbemassnahmen, die sich gezielt an Jugendliche richten. Zudem bringt die Gesetzesrevision ein landesweites Verbot des Verkaufs von Tabakprodukten an Jugendliche unter 18 Jahren. Die Initianten bezeichnen den Gegenvorschlag als «Alibiübung». Tabakwerbung bleibe ausgerechnet dort erlaubt, wo Jugendliche besonders leicht erreichbar seien – im Internet.