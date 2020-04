Konferenz des Bundesrats – Raus aus dem Lockdown: Das ändert sich jetzt in der Region Der Bundesrat hat am Mittwoch die nächsten Schritte aus der Krise vorgestellt. Für das Unterland bedeutet das Erleichterung – aber auch Enttäuschung. Astrit Abazi , Anna Bérard-Wild , Sharon Saameli , Christian Wüthrich

Kein Zürich Openair 2020: Grossveranstaltungen sind bis Ende September verboten. Urs Jaudas

«Eine neue Normalität, die Geduld und Disziplin braucht»: So fasste Alain Berset den Weg aus dem Lockdown an der Medienkonferenz vom Mittwoch zusammen. Fest steht, dass das Lockdown-Ende nun schneller als gedacht kommt. Läden, Restaurants, Märkte, Museen und Bibliotheken dürfen am 11. Mai wieder öffnen. Primar- und Sekundarschulunterricht ist wieder vor Ort erlaubt. Der öffentliche Verkehr fährt den Betrieb wieder auf den ordentlichen Fahrplan hoch, und Trainings im Breiten- und Spitzensport sind möglich (hier gehts zum Live-Ticker).