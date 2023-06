Iranische Kletterin Elnaz Rekabi – Raus aus den Mühlen der Politik und zurück an der Wand Weil sie bei einer Meisterschaft ohne Hijab antrat, stand sie plötzlich im Mittelpunkt einer weltpolitischen Debatte. Nun will sie vor allem wieder Kletterin sein. Nadine Regel

Ein Foto aus einer Zeit, als Elnaz Rekabi einfach nur eine iranische Kletterin war, 2019 bei einem Weltcup in Tokio. Foto: Naoki Nishimura (Imago)

Sie greift an den ersten Griff rechts über ihr, setzt einen Fuss auf den Tritt darunter und steigt in die Wand ein. Wenig später klippt sie den ersten Karabiner, benutzt ihre Ferse, arbeitet sich weiter die Qualifikationsroute nach oben. Am vierten Karabiner schüttelt sie das erste Mal ihre Hand aus, ein Zeichen dafür, dass ihr hier in Innsbruck langsam die Kraft ausgeht. Nach 31 Zügen ist Schluss, damit hat sich Elnaz Rekabi bei der Qualifikation für den ersten Weltcup dieser Saison im Vorstiegsklettern, Lead genannt, im Mittelfeld eingereiht. Beim Boulder-Weltcup, ihrer stärkeren Disziplin, hatte sie mit Platz 23 nur knapp den Halbfinal verpasst.