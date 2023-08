Reaktionen zur Neuausrichtung der Armee – Das sagen Sicherheits­politiker zu den Plänen des Armeechefs Die Armee will aufrüsten – das entsetzt SP, Grüne und GSoA. Auch von den Bürgerlichen kommt zum Teil Kritik. Ihnen geht es zu langsam. Beni Gafner

Nicht alle Sicherheits­politikerinnen und Sicherheits­politiker sind von den Plänen der Armee begeistert: Priska Seiler Graf (SP). Foto: Keystone

Die Schweiz soll bis 2031 wieder verteidigungsfähig werden. Korpskommandant Thomas Süssli präsentierte dazu die neue Strategie – und eine Einkaufsliste im Wert von 13 Milliarden Franken. Das kommt nicht überall gut an.

Nationalrätin Marionna Schlatter (Grüne, ZH) vermisst die politische Einordnung im Bericht. Zudem stehe eine umfassende Sicherheits- und Verteidigungsstrategie weiterhin aus. Der Bericht reduziere die Verteidigung auf die Ausrüstung der Armee für einen bewaffneten Konflikt. Die Armee präsentiere ihre Vision von Verteidigung und mache so Politik. «Damit begibt sie sich auf heikles Terrain», sagt die Sicherheitspolitikerin. Ausserdem präsentiere die Armee eine Vision, die heute nicht mehr ausreiche. «Ich wünschte mir, dass die Armee sich endlich auch mit realistischen Bedrohungsszenarien wie dem Klima auseinandersetzt.» (Lesen Sie unseren Kommentar: Die Armee muss aufrüsten – das allein reicht aber nicht.)

«Die Armee darf in einem Sololauf ungefiltert ihren Wunschkatalog präsentieren. Das halte ich für falsch.» Priska Seiler Graf, SP-Nationalrätin ZH

Nationalrätin Priska Seiler Graf (SP, ZH) zeigt sich befremdet über das Vorgehen der Armee. «Die Armee darf in einem Sololauf ungefiltert ihren Wunschkatalog präsentieren. Und zwar ohne dass eine politische Einschätzung und Beurteilung stattgefunden hat – weder durch die VBS-Vorsteherin noch im Gesamtbundesrat.» Dabei sei Sicherheit doch Aufgabe des Bundes. Der Bericht ordne dem Verteidigungsauftrag alles unter und vernachlässige die zwei anderen Aufträge der Armee: die Unterstützung ziviler Behörden für den Schutz der Bevölkerung sowie die Friedensförderung. «Das halte ich für falsch», sagt Seiler Graf. Süsslis Plan sei ausserdem gar nicht finanzierbar.

Anja Gada (Gruppe für eine Schweiz ohne Armee, GSoA) stellt einen Widerspruch zum Sicherheitspolitischen Bericht fest. Darin heisse es, ein direkter bewaffneter Angriff Russlands auf die Schweiz, insbesondere mit Bodentruppen, sei auch in absehbarer Zukunft unwahrscheinlich. Nun wolle die Armee ein Drittel der Bodentruppen erneuern. Gada sagt dazu: «Würden russische Panzer in Diepoldsau die Schweizer Grenze überqueren, würden wir uns in einem dritten Weltkrieg befinden.» In diesem Fall aber wäre die Schweizer Armee auch mit massiver Geldspritze nicht in der Lage, sich autonom zu verteidigen, so die GSoA-Vertreterin.

SVP will mehr Kampfpanzer modernisieren

Ständerat Josef Dittli (FDP, UR) ist überzeugt, dass schneller eine glaubwürdige Verteidigung aufgebaut werden könnte, als im Bericht vorgeschlagen wird. Der ehemalige Berufsoffizier sagt, bei ihm blieben Fragezeichen, ob die vorgeschlagenen Strukturen eine glaubwürdige Verteidigung erlauben würden. Der Bericht sei vor allem im Analyseteil aber sehr gut; wenn es um den Schutz kritischer Infrastrukturen gehe, bleibe er indessen diffus. Wie die anderen Bürgerlichen will auch Dittli die Ausfinanzierung der Armee nicht abbremsen, wie dies der Bundesrat entschieden hat.

Er ist einverstanden mit dem Bericht, fordert aber mehr Schwergewichtsverbände: Werner Salzmann von der SVP. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Ständerat Werner Salzmann (SVP, BE) sagt, er sei mit sehr vielen Aussagen und Massnahmen im Bericht einverstanden. Er könne aber auf Anhieb nicht nachvollziehen, dass auf der oberen taktischen Stufe nur zwei Schwergewichtsverbände gebildet werden sollen und man nicht alle zur Verfügung stehenden Kampfpanzer Leopard 2 werterhalten und einsetzen will. «Das widerspricht dem konsequenten Ausbau der Verteidigungsfähigkeit, die im Bericht als massgebendes Ziel mehrmals erwähnt wird.»

Ständerätin Andrea Gmür (Mitte, LU) bezeichnet das Zielbild der Armee als «weiteren wertvollen Bericht», der die bisherigen Berichte zu den Bodentruppen, Luft und Cyber ergänze und die Verteidigung ins Zentrum rücke. «Es gilt jetzt, diese umzusetzen», sagt die Sicherheitspolitikerin. Wichtig sei, dass der Armee nun die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt würden und die Armeeausgaben, wie vom Parlament beschlossen, auf ein Prozent des BIP bis 2030 erhöht würden. «Daran gilt es festzuhalten, um die Verteidigungsfähigkeit möglichst rasch zu stärken», fordert die Innerschweizerin.

