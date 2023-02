Achtelfinal-Hinspiele Champions League – Real gewinnt Spektakel in Liverpool – Sow verliert mit Frankfurt Die Königlichen liegen in Anfield 0:2 zurück und gewinnen am Schluss 5:2. Djibril Sow verliert mit Frankfurt gegen Napoli. DPA

Vinicius Junior freut sich über die beiden erzielten Tore. Foto: Paul Ellis (AFP)

Für Jürgen Klopp und seinen FC Liverpool war es ein ganz bitterer Champions-League-Abend: Vor eigenem Publikum verspielten die Reds einen 2:0-Vorsprung gegen Real Madrid und verloren das Achtelfinal-Hinspiel noch mit 2:5 (2:2). Darwin Nunez (4.) und Mohamed Salah (14.) hatten die Hausherren in Führung gebracht – Vinicius Junior (21., 36.), Eder Militao (47.) und Karim Benzema (55., 67.) ebenfalls per Doppelpack sorgten für ein Fussball-Spektakel.

Die Gastgeber bestätigten zunächst ihre steigende Formkurve. Mit der ersten Torgelegenheit ging Liverpool in der vierten Minute in Führung. Nach Hereingabe von Mo Salah überlistete Darwin Nunez per Abschluss mit der Hacke Thibaut Courtois. Reals Torhüter beging zehn Minuten später einen folgenschweren Fehler: Nach einer Ballrückgabe verstolperte Courtois den Ball, dies nutzt Salah zur 2:0-Führung aus. Mit dem ersten Schuss aufs Tor gelang den Gästen in der 21. Minute der Anschlusstreffer, Vinicius Junior traf nach Doppelpass mit Karim Benzema ins rechte lange Eck. Auch Courtois' Gegenüber Alisson passierte nach einer Rückgabe ein Schnitzer: Liverpools Torhüter schoss Vinicius Junior an, der Ball sprang von dessen Fuss zum 2:2 ins Tor.

Zwei Minuten nach dem Wiederanpfiff hatte Real die Partie endgültig gedreht, einen Freistoss von Luka Modric köpfte Eder Militao zum 3:2 ein. Wenig später erhöhte Benzema mit seinem ersten Treffer in dieser Champions-League-Saison auf 4:2, Benzemas Schuss nach Zusammenspiel mit Rodrygo wurde unhaltbar abgefälscht. Zwölf Minuten später traf der französische Stürmer nach einem stark ausgespielten Tempogegenstoss erneut.

Eintracht Frankfurt und Djibril Sow stehen vor dem Aus in der Champions League. Der Europa-League-Sieger verlor das Achtelfinal-Hinspiel gegen den italienischen Topclub SSC Neapel mit 0:2 (0:1) und neben dem Spiel auch noch Torjäger Randal Kolo Muani. Der französische Vize-Weltmeister sah in der 58. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte und fehlt dem Bundesligisten damit im Rückspiel am 15. März in Neapel.

Victor Osimhen (40.) und Giovanni di Lorenzo (65.) schossen vor 47’500 Zuschauern den hochverdienten Sieg für den klaren Leader der Serie A heraus. Dabei verhinderte Torhüter Kevin Trapp mit einem gehaltenen Elfmeter gegen Chwitscha Kwarazchelia (36.) und vielen Paraden noch eine höhere Niederlage.

