15’000 Tonnen CO₂ sparen – Rechenzentren in Opfikon sorgen bald für warme Stuben Drei Rechenzentren stehen in Opfikon. Sie brauchen jede Menge Energie. Mit der Abwärme werden bald Häuser geheizt. Astrit Abazi

Das dritte Rechenzentrum ZUR3 befindet sich derzeit im Aufbau und soll ans neue Wärmenetz angeschlossen werden. Visualisierung: PD

41 Megawatt Strom – so viel werden die drei Rechenzentren der Firma Interxion Glattbrugg und Rümlang dereinst brauchen. Weltweit verfügt die holländische Firma über 280 Rechenzentren in 26 Ländern mit einer Energieleistung von über 1950 Megawatt. Jetzt wurde ein neuer Energieverbund Airport City gegründet, um die Abwärme zu nutzen. Ab 2025 sollen im Gebiet südlich des Flughafens mehrere Gebäude mit Fernwärme versorgt werden. Damit könne nahezu CO₂-emissionsfrei geheizt und gekühlt werden. Der Rechenzentrumbetreiber Interxion und die Genossenschaft Elektra Baselland (EBL) haben am Dienstag das Projekt vorgestellt, das sie zusammen mit Energie Opfikon realisieren wollen.