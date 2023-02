Guss-Areal in Bülach – Recherche weckt starke Zweifel an offiziellen Fahrtenzahlen Wer den Verkehr beim Guss-Areal in Bülach beobachtet, ist erstaunt, wie tief die offiziell ausgewiesenen Zahlen sind. Besonders beim Coop herrscht reger Betrieb. Thomas Mathis

Bis zu 298 Fahrten innert zwei Stunden zählte diese Zeitung bei Erhebungen im Gewerbebereich. Foto: André Springer

Aus Sicht der Stadt Bülach ist alles in Ordnung. Weniger als die Hälfte der möglichen Fahrten seien im Guss-Areal getätigt worden, hiess es im Oktober in einer Medienmitteilung. Bereits damals bestanden in Bezug auf den Wohnbereich Zweifel an den Zahlen, für deren Erhebung die Verwaltung Wincasa zuständig ist. Diese Zeitung wollte es genauer wissen. Redaktorinnen und Redaktoren setzten sich zwischen Ende Oktober und Anfang Dezember an neun Tagen für je zwei Stunden an den Strassenrand, um Autos zu zählen – erstmals nicht nur für den Wohnbereich, sondern diesmal auch für den Gewerbebereich. Dort gibt es unter anderem eine Coop-Filiale und eine Musikschule.