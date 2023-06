Gemeindeversammlung Buchs – Rechnung mit 3 Mio. Plus angenommen 38 Stimmberechtigte haben an der Gemeindeversammlung Buchs die Jahresrechnung abgesegnet. Anna Bérard

Das einzige Traktandum an der Gemeindeversammlung Buchs, die Jahresrechnung 2022 der Politischen Gemeinde, haben die 38 Stimmberechtigten ohne Diskussionen angenommen. Die Abweichung gegenüber dem Budget beträgt 3 Millionen Franken, was bei einem Aufwand von 36,9 Millionen Franken nicht unerheblich ist. Der Gemeinderat hat dies hauptsächlich mit unerwartet hohen Einnahmen bei den Grundstückgewinnsteuern begründet. Dieser Posten fiel doppelt so hoch aus wie im Budget vorgesehen.

Das Ergebnis führte prompt zu einer Frage aus der Versammlung nach einer Steuersenkung. Weil nicht jedes Jahr so hohe Grundstückgewinnsteuern zu erwarten seien, wolle man den Steuerfuss belassen, lautete die Antwort des Finanzvorstands Urs Eberhard. Bei den Investitionen hat er zwei grössere Bauvorhaben erwähnt. So hat die Gemeinde die Zürcherstrasse Ost für rund eine Million Franken umgestaltet und das Haus mit dem ehemaligen Kindergarten Baumacher für rund eine Million Franken zu Notwohnungen und Asylunterkünften umgebaut. Trotz des Umbaus sei man bei den Notwohnungen aber bereits wieder am Limit, sagte Gemeindepräsident Pascal Schmid. Dies, weil der Kanton die Asyl-Aufnahmequote für die Gemeinden erhöht hat.

Schmid informierte die Versammlung über eine bevorstehende Urnenabstimmung. Die Gemeinde will ein Grundstück an der Dällikerstrasse 29 kaufen, um dort einen neuen Werkhof zu bauen. Die Abstimmung findet am 29. November statt; zuvor werde die Bevölkerung noch genauer informiert.

