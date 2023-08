Rechtsextremismus in der Region – Razzia bei Anführer der Jungen Tat Am Donnerstag fanden Hausdurchsuchungen gegen rechtsextreme Gruppen in Deutschland und der Schweiz statt. Auch das Haus des Anführers der Jungen Tat wurde durchsucht. Jonas Keller

Die Kantonspolizei Zürich führte am Donnerstagmorgen eine Hausdurchsuchung in Hagenbuch durch. Foto: PD

Am 9. Februar dieses Jahres stellten sich sechs teils vermummte Personen vor eine Asylunterkunft im bayrischen Peutenhausen. Sie blockierten die Strasse, entrollten ein Transparent, zündeten Rauchbomben und verteilten ausländerfeindliche Flugblätter, wie verschiedene deutsche Medien damals schrieben.

Die Kriminalpolizei Ingolstadt konnte inzwischen mehrere der Beteiligten identifizieren. Ihnen wird unter anderem Volksverhetzung und Nötigung vorgeworfen. Am frühen Donnerstagmorgen führten die Behörden in drei deutschen Bundesländern und drei Schweizer Kantonen Hausdurchsuchungen durch.

Drei Verdächtige aus der Schweiz

Involviert ist auch die Junge Tat, wie die Schweizer Neonazi-Gruppe selbst via Social Media mitteilte. Um sechs Uhr früh hätten Einsatzkommandos der Polizei geklingelt, schreibt die Gruppe in einer Nachricht, in der sie um Spenden für die Rechtskosten bittet.

Die Staatsanwaltschaft Ingolstadt teilt auf Nachfrage mit, dass drei der insgesamt sieben Beschuldigten – sechs Männer und eine Frau, alle zwischen 20 und 33 Jahre alt – in der Schweiz wohnen. Auch in Hagenbuch fuhr die Polizei auf, wie Anwohner bestätigen. Dort wohnt Manuel C., Anführer der Jungen Tat, zusammen mit seiner Freundin, die ebenfalls immer wieder auf Fotos der Gruppe zu sehen ist.

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt einen Einsatz, ohne den Ort zu nennen. Gemäss Medienmitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurde «umfangreiches Beweismaterial» sichergestellt, darunter Speichermedien, Kleidungsstücke und politische Schriften.

«Dialogplatz» – der Podcast aus Winterthur: Den Podcast können Sie kostenlos hören und abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie einfach nach «Dialogplatz».

Jonas Keller ist Redaktor im Ressort Stadt Winterthur, für das er seit 2019 schreibt. Er ist in Winterthur aufgewachsen, hat eine kaufmännische Lehre absolviert und an der ZHAW Kommunikation studiert. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.