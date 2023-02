«Der Rahmenvertrag ist die Basis für die Diskussionen»: Ignazio Cassis wohnt einer Zeremonie bei anlässlich seines Besuchs in Brüssel im November 2022. Foto: Jonas Roosens (AFP)

1995 veröffentlichte die deutsche Politologin Hildrun Abromeit einen bemerkenswerten Aufsatz über die Auswirkungen verschiedener Souveränitätskonzepte auf die politische Praxis. Wer kann dem Gesetzgeber die Zustimmung verweigern? Liegt das Letztentscheidungsrecht bei einer Regierung, einem Gericht, oder sind es die Stimmbürger, die ein Gesetz zurückweisen können? Der Befund der Politologin lautet, pointiert gesagt: Im britischen System hält ein mächtiges, stark mit Exekutive und Verwaltung verbandeltes Parlament die meisten Trümpfe in der Hand. In Deutschland ist das Letztentscheidungsrecht dem Bundesverfassungsgericht vorbehalten, wobei sich dieses bekanntlich zum EuGH hin verschoben hat. Und in der Schweiz können die Stimmbürger ein gewichtiges Veto einlegen.