Jahresrechnung von Regensdorf – Rechtsstreit sorgt für deutliches Plus Im Budget 2022 ging Regensdorf von einer ausgeglichenen Jahresrechnung aus. Nun verzeichnet diese einen Ertragsüberschuss von 10,9 Millionen Franken.

Im Budget fürs Jahr 2022 ging die Politische Gemeinde Regensdorf von einer Null aus. Nun schliesst die Jahresrechnung 2022 mit einem Plus von 10,9 Millionen Franken. Der Ertrag beträgt 138,1 Millionen Franken, der Aufwand 127,2 Millionen Franken. Das überaus positive Ergebnis sei grösstenteils durch wenige Positionen zu erklären, schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung.

Zum einen erhielt Regensdorf im Jahr 2022 die erste Tranche der Rückforderung der Versorgertaxen des Kantons Zürich über 5 Millionen Franken. Diese ausserordentlichen Einnahmen aus einem Rechtsstreit waren nicht im Budget enthalten. Zum anderen konnten hohe Mehrerträge bei den ordentlichen Steuern, insbesondere Steuern aus früheren Jahren erzielt werden. Dieser Posten sorgt für einen Mehrertrag von 2,2 Millionen Franken. Trotzdem fiel der Finanzausgleich um rund 2,6 Millionen Franken höher als erwartet aus. Diese Zunahme ist auf die geschätzte kantonale Steuerkraft zurückzuführen, welche um rund 340 Franken höher ausfällt als in der Budgetphase 2022 angenommen, wohingegen die Steuerkraft von Regensdorf lediglich um rund 160 Franken gestiegen ist.

Die Bruttoschulden mit den kurz- und langfristigen Darlehen belaufen sich per Ende Rechnungsjahr auf 52 Millionen Franken. Im Vorjahr lagen die noch bei 65,5 Millionen Franken. Die Schulden konnten also weiter reduziert werden.

Gemeinde hat Land und ein Haus erworben

Die Investitionsrechnung 2022 im Verwaltungsvermögen schliesst mit Nettoinvestitionen von 18,1 Millionen Franken ab. Im Budget 2022 wurde mit Nettoinvestitionen von 23,1 Millionen Franken gerechnet. Besonders im Bereich Tiefbau und Hochbau konnte die Gemeinde erneut diverse Projekte nicht wie geplant durchführen. Die Gründe dafür sind verschiedener Natur, wie beispielsweise fehlende Ressourcen oder Abhängigkeit von anderen Projekten oder Institutionen.

In der Investitionsrechnung Finanzvermögen wurden Ausgaben von 4,9 Millionen Franken verbucht. Die Gemeinde hat im Rechnungsjahr 2022 zwei strategische Liegenschaftskäufe getätigt. Sie hat eine zusätzliche Parzelle im Zentrum Sonnhalde von einem privaten Eigentümer erworben und an der Feldblumenstrasse ein Einfamilienhaus zugekauft. Der künftige Nutzen dieser Liegenschaft hängt von der weiteren Entwicklung in diesem Quartier ab. Das Gebäude wird zum Beispiel für ein Altersheim oder Schulraum gebraucht. Bis es jedoch so weit ist, wird es als Unterkunft für Flüchtlinge genutzt. Das Eigenkapital der Politischen Gemeinde Regensdorf beläuft sich nach Verbuchung des Ertragsüberschusses 2022 auf 168,4 Millionen Franken.

