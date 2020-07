Zeitreise – Recycling von Glas im Jahr 1978 Glasrecycling ist Handarbeit – heute genauso wie vor 42 Jahren. Daniela Schenker

Heute geschieht die Arbeit am Fliessband vermutlich ohne Pfeife im Mundwinkel. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv

In den 1970er-Jahren setzen sich in der Schweiz die Einwegverpackungen durch. Die Altglasberge wurden immer grösser. Um das Altglas in den eigenen Werken sinnvoll wiederzuverwerten, organisierte die Bülacher Vetropack in der Schweiz ab 1974 das flächendeckende Einsammeln von Altglas. Weil es damals noch keine Glascontainer gab, wurden Configläser, Getränkeflaschen oder Joghurtgläser mit Kehrichtwagen an den Haustüren abgeholt, nach Bülach gefahren und dort von Hand aussortiert. Die sorgfältige Trennung nach Farben war damals wie heute ausserordentlich wichtig, denn unsortierte Scherben können nur zu grünem Glas eingeschmolzen werden. Für weisses Glas muss es rein sortiertes weisses Altglas sein. Für die Herstellung von Weiss- und Braunglas kann man bis zu 60 Prozent Altglas verwenden, für neues Grünglas sogar bis zu 100 Prozent. Deshalb sortieren noch heute Mitarbeitende das kostbare Material von Hand am Förderband. Fehlfarben, Porzellan, Keramik und andere Fremdkörper werden dabei entfernt.