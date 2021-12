Gemeindeversammlung Embrach – Recyclinghof-Gegner blitzen mit Umzonung ab Die Embracher Stimmberechtigten lehnten eine Umzonung auf dem Areal rund um den geplanten Werkhof ab. Thomas Mathis

Anwohnende kämpfen seit Anbeginn gegen den Werkhof und die Sammelstelle. Foto: Balz Murer

Für Diskussionen sorgte am Montagabend an der Gemeindeversammlung von Embrach das Areal an der Hardstrasse, das der Gemeinde gehört. Nächstes Jahr wird darauf der neue Werkhof gebaut. Anwohnende verlangten nun die Umzonung des nicht dafür benötigten Grundstückteils von einer Gewerbezone in eine Wohnzone. Grund: Direkt neben dem Werkhof will der Gemeinderat einen Recyclinghof realisieren, der von einem privaten Anbieter betrieben werden soll.

Die Anwohnenden hatten sich bereits gegen den Bau des neuen Werkhofs gewehrt. Die Gemeindeversammlung stellte sich im September 2020 aber hinter das Werkhof-Projekt. Die geforderte Umzonung widerspricht laut dem Gemeinderat zudem übergeordnetem Recht. Bei den 117 Stimmberechtigten (2 Prozent) hatte das Anliegen der Anwohnenden keine Chance. Die Gemeindeversammlung genehmigte zudem die vom Gemeinderat beantragten kleineren Anpassungen in der Nutzungsplanung, unter anderem die leicht angepassten Parkplatzvorgaben und die Einführung des Mehrwertausgleichs.

Genehmigt haben die Stimmberechtigten auch das Budget 2022. Es sieht ein Plus von 163’000 Franken vor, obwohl der Finanzausgleich voraussichtlich um 442’000 Franken tiefer ausfallen wird als im Vorjahr. Das «erfreuliche Ergebnis» ist laut dem Gemeinderat auf höhere Steuereinnahmen und geringere Kosten für die wirtschaftliche Hilfe und die Zusatzleistungen zurückzuführen. Der Steuerfuss bleibt bei 98 Prozent. Hinzu kommen 20 Prozent für die Sekundarschule.

Ebenfalls ohne Diskussion durchgekommen ist die Verordnung, welche die Verwendung des Erbes von Rösli Anna Schenkel-Keller regelt. Sie hatte die Gemeinde als Alleinerbin eingesetzt und ihr knapp 7 Millionen Franken hinterlassen. Das Geld wird gemäss ihrem Willen für Jugend, Alter und Familien eingesetzt. Es sollen unter anderem Seniorinnen und Senioren, Jugendliche und alleinerziehende Familien sowie gemeinnützige Organisationen unterstützt werden.

Thomas Mathis ist Redaktor für das Ressort Zürcher Unterland. Er hat an der Universität Zürich studiert und arbeitet seit 2016 im Journalismus. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.