Diplomatie im Ukraine-Krieg – Reden die Ukraine und Russland gar nicht miteinander? Doch! Worüber verhandelt wird und welche Gesprächskanäle noch offen sind. Ein Rückblick auf ein Jahr Diplomatie in Zeiten des Krieges. Nicolas Freund , Sebastian Gierke

Verhandlungen statt Waffenlieferungen? Gespräche statt Gefechte? Im Krieg in der Ukraine fordern viele mehr diplomatischen Einsatz. Die Gegnerschaft der militärischen Unterstützung für die Ukraine stellt es gerne so dar, als liesse sich der Konflikt jederzeit am Verhandlungstisch lösen. Aber auch die Befürworterinnen und Befürworter von Militärhilfe geben stets an: Ziel sei es, Kiew durch militärische Erfolge eine gute Verhandlungsposition zu verschaffen.