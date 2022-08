Worte aus Politik und Prominenz – Reden zum 1. August diskutieren das Wesen der Schweiz Die Unterländer Gemeinden luden als Rednerinnen und Redner Bundesräte, Regierungsrätinnen aber auch lokale Kulturschaffende ein. Sie machten sich Gedanken zur Schweiz. Manuel Navarro , Ruth Hafner Dackerman UPDATE FOLGT

Der zweifache Schwingerkönig Ernst Schläpfer thematisierte in seiner Rede in Hochfelden die Sehnsucht nach einer Heimat, die nicht auszulöschen sei. Foto: Balz Murer (mu)

Der 1. August ist zum einen ein Tag zum Feiern. Zum anderen ist es aber auch ein Moment, um innezuhalten und sich zu überlegen: Was bedeutet es, in der Schweiz zu leben? Schweizerin oder Schweizer zu sein? Was macht uns aus, was verbindet uns? Die meisten Unterländer Gemeinden luden Rednerinnen und Redner ein, die sich in ihren Reden just darüber Gedanken machten. Der «ZU» hat ein ein paar davon mitverfolgt.