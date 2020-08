Noch fehlen rund 30 Unterschriften – Referendum gegen Bülacher Parkregime kommt voraussichtlich zustande Über die neue Parkierungsverordnung der Stadt Bülach dürfte an der Urne abgestimmt werden. Ein Einwohner hat bereits über 250 Unterschriften gegen den Entscheid des Parlaments gesammelt. Flavio Zwahlen

Mit den neuen Regelungen würden sich die Preise für Parkkarten im Bereich der Bülacher Altstadt um 33 Prozent erhöhen. Foto: Florian Schaer

Die Sache schien besiegelt: Am 22. Juni hat der Bülacher Gemeinderat die neue Parkierungsverordnung angenommen – mit 27 Ja-Stimmen bei nur einer Enthaltung. Doch das Parlament machte die Rechnung ohne den in Bülach wohnhaften IT-Experten Thomas Hürlimann. Er ergriff das Referendum gegen die neuen Regelungen und sammelte in den vergangenen Wochen Unterschriften. Wird das Referendum dann für gültig erklärt, kann die Bevölkerung an der Urne über das neue Parkregime abstimmen.