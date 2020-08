Schnelle Hilfe – Rega-Einsatz in Niederweningen wegen Verdacht auf Schlaganfall Die Patientin konnte unverzüglich ins Spital transportiert werden.

Der Rega-Helikopter bei der Landung auf dem Dach eines Spitals. Bild: Rega

Die Rega musste gestern Mittag für einen Notfall in Niederweningen ausrücken und einer Frau helfen. Der zunächst aufgebotene Rettungsdienst alarmierte aufgrund der Symptome, die auf einen Schlaganfall hindeuteten, unverzüglich die Rega. Diese flog von der Einsatzbasis Zürich in Dübendorf innerhalb weniger Flugminuten zum Einsatzort inmitten einer Wohnsiedlung.

Eine Patrouille der Kantonspolizei Zürich hatte zuvor eine Strasse gesperrt, damit der Rettungshelikopter möglichst nahe an der Unfallstelle wenige Minuten nach der Alarmierung landen konnte. Nach der Übernahme der Patientin von den bodengebundenen Rettungskräften und der medizinischen Erstversorgung durch die Rega-Crew wurde die Patientin an Bord des Rega-Helikopters in das nächste geeignete Spital transportiert.

red