Koordination von Kloten aus – Rega verteilt Corona-Infizierte auf Spitäler Die Rega hat eine neue Aufgabe: Sie koordiniert die Verlegung von Covid-Spitalpatienten. Dafür ist sie sozusagen prädestiniert. Andrea Söldi

Rega-Flugzeuge und -Helikopter sind auch für den Transport von Corona-Patienten ausgerüstet. Foto: Thomas Egli

Der Kanton Wallis steht zurzeit an der Spitze der täglichen Corona-Neuinfektionen. Besonders im Unterwallis sind die Spitäler deshalb bereits ausgelastet. Patienten müssen in andere Regionen verlegt werden, die noch Kapazitäten haben. Und bald dürften sich noch weitere Kantone mit einer ähnlichen Situation konfrontiert sehen. Die Verteilung dieser Patientinnen und Patienten läuft über die Einsatzzentrale der Rega am Flughafen in Kloten. Dies sei die einzige national agierende Alarmzentrale und sie sei rund um die Uhr besetzt, sagt Rega-Sprecher Adrian Schindler. «Zudem kennen wir die Schweizer Spitallandschaft sehr gut und sind bestens vernetzt mit Bundesstellen, Spitälern und Rettungsdiensten.» Die Einsatzleiterinnen und -leiter verfügen über gute Kenntnisse in allen Landessprachen. Deshalb habe man den Auftrag im Juni vom Koordinierten Sanitätsdienst des Bundes angenommen.