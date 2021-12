Reisen trotz Corona – Regelwirrwarr für Einreisende in die Schweiz Die neuen Einreisebestimmungen bereiten Fluggästen viel Ärger. Die Regeln für Zug- und Busfahrgäste sind ebenfalls unübersichtlich. Astrit Abazi

Am Wochenende durften mehrere Passagiere ihren Flug zurück in die Schweiz nicht antreten. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Als der Bundesrat am Freitag neue Einreisebestimmungen bekannt gab, war das Chaos vorprogrammiert: Ab Samstag mussten sämtliche Einreisende in die Schweiz einen negativen PCR-Test vorweisen. Dieser darf bei der Ankunft nicht älter als 72 Stunden sein. Betroffen waren von dieser neuen Regelung nicht nur Fluggäste, sondern auch Passagiere in Bussen oder Zügen. Der Artikel dieser Zeitung sorgte für Diskussionsstoff. Nicht weniger als 76 Kommentare von Leserinnen und Lesern gingen bis am Dienstagabend ein.

Viele ärgern sich über die kurzfristig anberaumte Massnahme. So schreibt User Willi Schoch: «Ich bin eben aus Bangkok gelandet und habe Glück gehabt, dass ich am Sonntag das E-Mail der Swiss gelesen habe, das um 7 Uhr morgens eintraf. Zehn Minuten vor Feierabend konnte ich den Test in einem Spital machen und glücklicherweise kam das Resultat nur wenige Stunden vor dem Abflug. Sehr viele haben es nicht geschafft.»