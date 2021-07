Landwirte in Not - «In diesem Jahr ist alles genau umgekehrt»

Landwirte in Not – Regen, Hagel und Kälte bringen sie in grosse Bedrängnis Die Wetterkapriolen treffen die Bauern hart. Das Heu fehlt, Kühe geben weniger Milch, das Gemüse ist versoffen oder verhagelt und die Gastarbeiter haben nichts zu tun. Philippe Reichen aus Lausanne , Christian Zürcher

Im Mai sah Bauer Daniel Jobin in Les Bois JU sein Gras nicht wachsen, im Juni zerstörte ein Hagelsturm seine Heuernte. Foto: Rolf Neeser

Milchbauer Daniel Jobin führt ein Berufsleben auf der Kippe. Ein Zögern oder ein falscher Entscheid kann ein Arbeitsjahr ruinieren. Wie in diesem Jahr: Jobin hat gezögert und womöglich falsch entschieden. Sicher aber haben ihm am Ende die Wetterkapriolen übel mitgespielt.

Daniel Jobins Hof steht auf 1100 Meter Höhe in der Gemeinde Les Bois, in den jurassischen Freibergen. Er besitzt 90 Stück Vieh und 55 Hektaren Land. Die Milch bringt er in eine Käserei in der Region, die den Rohmilchkäse Tête de Moine produziert. «Auf 1100 Metern über Meer kann man zweimal, im besten Fall dreimal heuen», sagt Jobin. Weil er Milch produziert und für deren Qualität und Geschmack alles tun muss, darf er seine Tiere im Winter nicht mit Silofutter füttern. Also braucht er Heu, viel Heu. Und um genügend Heu zu produzieren, braucht er warme, trockene Tage schon im Frühling – und die richtigen Entscheide.