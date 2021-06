Parkieren in Regensberg – Regensberg führt neue Parkplatzgebühren ein Ab dem 1. September gelten auf dem Parkplatz Linden/Lägern und an der Riedstegstrasse neue Tarife. Astrit Abazi

Regensberg leidet seit mehreren Jahren unter einem Parkplatzmangel. Foto: Sibylle Meier (Archiv)

Wer in Regensberg parkieren will, muss ab dem 1. September mit neuen Gebühren rechnen. Ab dann kostet nämlich das Parkieren auf dem Parkplatz Linden/Lägern an der Boppelserstrasse 2 Franken pro Stunde oder 8 Franken für eine Tageskarte. Der besagte Parkplatz wird vor allem von Besucherinnen und Besuchern der Hochwacht Lägern benutzt. Es ist nicht die erste Änderung, die der Gemeinderat von Regensberg seit dem Felssturz über dem Parkplatz Schneggi an der Gebührenverordnung vorgenommen hat.

Vor knapp drei Jahren wurde in Regensberg lediglich der Parkplatz Schneggi bewirtschaftet. Auch dort hat der Gemeinderat den Tarif mittlerweile angepasst, teilweise gar verdoppelt: Von 8 bis 20 Uhr kostet jede Stunde 2 Franken, in der übrigen Zeit 1 Franken. Zuvor war es jeweils noch die Hälfte. Auch eine Parkkarte für einen Tag kostet mit 10 Franken heute das Doppelte als zuvor. Während der Gemeinderat die Kosten der Monats- und Jahreskarten für Externe ebenfalls verdoppelte, zahlen Einwohnerinnen und Einwohner heute nur 50 Prozent mehr, also 45 Franken beziehungsweise 450 Franken.