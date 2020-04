Parkhaus für die Felssicherung – Regensberg stellt Pläne für Schneggiplatz per Stream vor Wegen dem Veranstaltungsverbot organisierte der Gemeinderat einen virtuellen Anlass. Astrit Abazi

Der Felssturz vom Mai 2019 löste heftige Diskussionen zur Zukunft des Parkplatzes Schneggi aus. Sibylle Meier

Kaum ein Thema beschäftigte Regensberg letztes Jahr mehr als der Parkplatz Schneggi und die darüberliegende Felswand. Als sich im Mai Geröll löste und auf ein Auto runterkrachte, wurde die Diskussion um die gefährliche Stelle wieder angeheizt: Wie soll die Felswand gesichert werden und was geschieht mit den Parkplätzen?

Am Mittwochabend stellte der Gemeinderat fünf Varianten vor, namentlich vier technische Lösungen und die kontroverse Option eines Parkhauses. Weil der ursprüngliche Informationsanlass wegen dem Coronavirus nicht stattfinden konnte, veranstaltete der Gemeinderat einen Livestream. «Der Schneggiplatz ist uns wichtig, weshalb wir diese Form gewählt haben», sagte Gemeindepräsident Gregory Turkawka zum Einstieg. Die Bevölkerung konnte im Chat kommentieren und Fragen stellen.

Wieder über die Bücher

Dass der Gemeinderat ein Parkhaus auf dem heutigen Schneggiplatz bevorzugt, ist kein Geheimnis: Sie würden so zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und auch das langjährige Parkplatzproblem lösen. Nach dem Felssturz im Mai bildete er eine Kommission, liess den Bau überprüfen und leitete alles in die Wege um das Projekt zu realisieren. Weil die Felswand eine unmittelbare Gefahr für Fahrzeuge und Fussgängerinnen und Fussgänger darstellt, wollten die Behörden so schnell wie möglich zu einer Lösung kommen.

Zu schnell und eigenmächtig, fanden einige Personen aus Regensberg. An der Gemeindeversammlung vom Dezember kam es zum Eklat: Der Gemeinderat musste den Projektierungskredit aus dem Budget 2020 vollständig streichen und wieder über die Bücher. Die Bevölkerung soll in der Entscheidungsfindung einbezogen werden und neben der Variante Parkhaus mussten auch andere Möglichkeiten zur Felssicherung erarbeitet und präsentiert werden.

Über 5 Millionen Franken

Knapp vier Monate später hält der Gemeinderat weiterhin an seinen Plänen zum Bau des Parkhauses fest. «Ich war ursprünglich eine Gegnerin des Parkhauses», sagte Gemeinderätin und Hochbauvorstand Sabina Vogel. Viele Regensbergerinnen und Regensberger befürchteten, die Sicherung der Felswand würde das Landschaftsbild des Städtchens negativ beeinflussen. «Das neue Parkhaus soll aber von Aussen an einen renaturierten Steinbruch erinnern und viel Grünflächen bieten.» Variante 5 sieht 165 neue Parkplätze und 440 Quadratmeter Lagerfläche auf insgesamt drei Geschossen vor. Kostenpunkt: rund 5,6 Millionen Franken.

Dass das Parkhaus erheblich teurer wäre als die anderen Varianten, hatte der Gemeinderat bereits im Dezember deutlich gemacht. Der Verkauf von Monats- und Jahreskarten sowie die Parkuhr würden jedoch auch Einnahmen generieren. So verspricht sich der Gemeinderat jährliche Nettoeinnahmen von rund 150000 Franken. Heute nimmt Regensberg jährlich rund 90000 Franken durch Parkgebühren ein. Bei den anderen Varianten würde jedoch unterschiedlich viele Parkplätze wegen den baulichen Massnahmen wegfallen.

Anders als an der letzten Gemeindeversammlung kann nun die Bevölkerung von Regensberg das Projekt mit vier anderen Lösungsansätzen vergleichen. Bei den Varianten 1 bis 4 handelt es sich um technische Sicherungen, bei denen lediglich die Felswand gesichert wird. Der Gemeinderat stellt dazu sämtliche Projektunterlagen und den Videostream auf die Webseite der Gemeinde. Rückmeldungen an den Gemeinderat können bis zum 5. Mai gesendet werden. Zu einem Entscheid wird es frühestens im Juni kommen, sofern eine Gemeindeversammlung stattfinden darf.