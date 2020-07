Wählerversammlung am 8. Juli – Regensberg sucht Nachfolge für Schulpräsidium und Sicherheitsvorstand An der Wählerversammlung kann Regensberg Kandidatinnen und Kandidaten für die zwei Ämter vorschlagen. Die Jahresrechnungen 2019 werden ebenfalls vorgelegt. Astrit Abazi

Neben der Wählerversammlung wird Regensberg auch die Abschiede der Jahresrechnungen nachholen. Foto: Michael Caplazi

Regensberg muss gleich zwei Plätze in den Behörden besetzen: Im Dezember kündigte Martin Reusser, Präsident der Primarschulpflege, seinen Rücktritt an, dieses Jahr folgte Gemeinderat und Sicherheitsvorsteher Lubos Pek. Die Frage nach der Nachfolge der zwei Männer blieb lange unbeantwortet. Am 8. Juli findet endlich die Wählerversammlung statt, an der Kandidatinnen und Kandidaten für die zwei Sitze nominiert werden dürfen.