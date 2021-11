Idee des Gemeinderats – Regensberg will Parkhaus mit Atriumswohnungen bauen Der Gemeinderat hat ein Alternativprojekt zum kontroversen Parkhaus vorgestellt. Er verspricht sich viel davon – etwa ein geringeres finanzielles Risiko. Astrit Abazi

Das Parkhaus soll sich so gut wie möglich in das Ortsbild von Regensberg eingliedern. Foto: PD

Die Geschichte wird immer aussergewöhnlicher. Sie begann mit einem Felssturz, und am Ende soll zur Hangsicherung ein Parkhaus samt Atriumswohnungen gebaut werden. Klar ist: Die Diskussion über die Felssicherung in Regensberg geht in die nächste Runde. Der Vorfall vom Mai 2019, bei dem Felsbrocken über dem Parkplatz Schneggi herunterfielen und ein Auto zerstörten, löste hitzige Debatten in der kleinen Gemeinde aus: Wie soll die instabile Felswand gesichert werden? Mit einem Netz oder doch einem dreistöckigen Parkhaus, welches auch den Parkplatzmangel im Städtli lösen könnte?