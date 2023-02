Ski-Orientierungslauf – Regensbergerin holt Bronze Iris Bolliger aus Regensberg hat an der Ski-OL-WM der Masters im norwegischen Beitostolen den 3. Rang im Sprint erreicht. Jacqueline Keller, Aargauischer OL-Verband

Von lins: Die Regensbergerin Iris Bolliger freut sich gemeinsam mit Yvonne Gantenbein (Bäretswil) und Ursi Ruppenthal (Chur) über den Erfolg. Foto: PD

Ein «schönes Grüppli» Schweizer OL-Senioren nahm anfangs Februar an der Ski-OL-WM der Masters im norwegischen Beitostolen teil. Die in Regensberg wohnhafte Iris Bolliger von der Orientierungslaufgruppe Kölliken sorgte für ein Highlight an dieser WM. Was für ein Gefühl, im Weltcup-Stadion von Beitostolen, nach fehlerfreiem Navigieren durch all die «richtigen» Loipen und Scooter-Spuren einzulaufen und zu wissen, dass es fürs Podest reichen könnte! Die Bronzemedaille im Sprint in der Kategorie W45 war der Lohn für Iris Bolligers Superlauf.

Bekannter und beliebter Wintersportort

Beitostolen, rund 130 km nordwestlich von Oslo gelegen, ist einer der bekanntesten und beliebtesten Wintersportorte des Landes und liegt rund 900 Meter über Meer. Bekannt ist das Skizentrum für alpines Skifahren, vor allem aber auch als Ausrichter von Langlauf- und Biathlon-Weltcup-Anlässen. Und natürlich ist es deshalb gar kein Problem, auch Ski-OL-Anlässe durchzuführen.

Lange können sich die Ski-Orientierungsläufer aber nicht ausruhen: Bereits Ende Februar stehen die nationalen Meisterschaften in der Mitteldistanz und im Sprint im Nordtessin auf dem Programm. Hoffentlich lassen die Schneeverhältnisse eine Durchführung ohne grosse Abänderungen und Verschiebungen zu.

