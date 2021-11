Japanische Tuschemalerei – Regensbergerin wird für traditionelle japanische Kunst geehrt Margot Olejniczak hat vom japanischen Aussenministerium einen Sonderpreis erhalten. Nun stellt sie ihre Werke in Dielsdorf aus. Astrit Abazi

Margot Olejniczak unterrichtet Sumi-e in der Schweiz, in Deutschland und in Polen. Foto: Balz Murer

Besucht man Margot Olejniczak in ihrer Wohnung im Regensberger Städtli, hat man das Gefühl, ein Museum kombiniert mit einem Atelier betreten zu haben: Natur und Landschaftsbilder, mehrheitlich mit schwarzer Tusche und nur in Umrissen gezeichnet, zieren die Wände. Die Gemälde an den Wänden wurden von der Künstlerin selbst in ihrem eleganten und mühelosen Stil gemalt. Sumi-e wird die traditionelle japanische Maltechnik genannt, der sich Margot Olejniczak seit zwei Jahrzehnten verschrieben hat.

Nur wenige Schritte weiter findet man die besagte Tusche in verschiedenen Ausführungen: Verschiedene Schwarz-, Braun- und Grautöne, aber auch Farben wie Rot, Grün und Violett, arrangiert wie eine riesige Farbpalette. Obwohl sich die traditionelle Tuschemalerei auf schwarze Farbe auf weissem Hintergrund beschränkt, wird heutzutage häufig experimentiert. Für ihre neuste Ausstellung im Bleu du Monde in Dielsdorf hat Olejniczak auch passend mit der Farbe Blau gearbeitet. Nachdem die schweizerisch-polnische Künstlerin 2020 vom japanischen Aussenministerium mit einem Sonderpreis belohnt worden war, ging für sie dieses Jahr ein weiterer Traum in Erfüllung. Sie erhielt von ihrem Meister den Künstlernamen «Toh-kou».