Neue Asyl-Quote – Regensdorf baut 80 Notunterkünfte für 2,2 Millionen Franken Engpässen in der Betreuung sind kurzfristig nicht zu vermeiden. Um das vorgegebene Kontingent bald zu erreichen, stellt Regensdorf neue Container auf. Astrit Abazi

Regensdorf hatte 2019 bereits eine neue Asylunterkunft eingeweiht. Foto: Sibylle Meier

In den Zürcher Gemeinden ist der Platz in den Notunterkünften knapp. Seit knapp einer Woche gilt die neue Asyl-Quote von 1,3 Flüchtenden auf 100 Einwohnende. Weil die Quote zuvor bei 0,9 lag, müssen viele Gemeinden bis zu 45 Prozent mehr Unterkunftsplätze bereitstellen. Bereits im April war klar, dass die Plätze vielerorts nicht rechtzeitig zur Verfügung stehen werden. Regensdorf konnte erst jetzt Ausgaben von rund 2,2 Millionen Franken für den Bau eines neuen Containerkomplexes genehmigen. Dabei musste der Gemeinderat aus Zeitdrang die Gemeindeversammlung umgehen.