Grundstückskauf in Regensdorf - Regensdorf begründet 12-Millionen-Landkauf mit zwei Unterführungen

Restaurant Hardegg in Regensdorf – Regensdorf begründet 12-Millionen-Landkauf mit zwei Unterführungen Ein umstrittener Landkauf kommt am 13. Dezember in Regensdorf vor die Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat hat im Alleingang gehandelt – wegen Zeitdruck, wie er sagt. Anna Bérard

Dieses Restaurant und den grossen Parkplatz hat der Gemeinderat erworben. Wo die Hecke zu sehen ist, soll dereinst die SBB-Unterführung für Velos entstehen. Archivfoto: Francisco Carrascosa

In Regensdorf wird um den Bahnhof fast alles neu. Ein zentraler Bushof sowie Unterführungen für Velo und Fussgänger sollen die stark steigenden Passagierströme lenken. Und genau auf der Parzelle des Restaurants Hardegg zwischen Bahnhof und Ortszentrum läuft viel zusammen. Die beiden Rampen für die SBB-Unterführungen sind auf diesem Grundstück geplant. Und die neuen Buskanten kommen gleich angrenzend ans Grundstück zu liegen.

Um diese Parzelle geht es auch an der Gemeindeversammlung am 13. Dezember. Dann muss das Regensdorfer Stimmvolk entscheiden, ob es dem Kauf für 12,15 Millionen Franken zustimmt. Das 3255 m² grosse Land, was etwa der Fläche eines halben Fussballfelds entspricht, hat der Gemeinderat vor eineinhalb Jahren als sogenannte gebundene Ausgabe erworben.