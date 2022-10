Entwicklungsgebiet Bahnhof-Nord – Regensdorf erhält nochmals zwei Hochhäuser Jetzt wird also auch die grüne Wiese mitten im Entwicklungsgebiet von Regensdorf überbaut. In acht Gebäuden, zwei davon Hochhäuser, entstehen rund 560 Wohnungen. Anna Bérard

Auf der Wiese mit dem provisorischen Parkplatz sind Wohnungen und Gewerberäume geplant. Rechts die Althardstrasse, rechts hinten der Rägipark, die erste Überbauung im Entwicklungsgebiet am Bahnhof. Foto: Patrick Gutenberg

Hochhäuser gehören in Regensdorf bald zum Stadtbild. Jetzt sind die Pläne für zwei neue Wohntürme im Entwicklungsgebiet beim Bahnhof bekannt. Damit sind es vier, die in den nächsten Jahren bei den Gleisen in den Himmel wachsen werden. Beim neuen Projekt handelt es sich um ein Hochhaus von knapp 85 Meter Höhe und eines, das rund 65 Meter hoch wird. Die beiden Wohntürme, die keine 100 Meter entfernt entstehen, werden 75 Meter hoch. Zum Vergleich: Der Franklinturm neben dem Bahnhof Zürich-Oerlikon hat eine Höhe von 80 Metern.