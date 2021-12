Corona an der Schule – Regensdorf führt Maskenpflicht für Erstklässler ein Die Primarschule Regensdorf will Schulkinder und Angestellte weiterhin nicht auf Corona testen. Dafür müssen jetzt auch die Erst- bis Drittklässler eine Maske tragen. Anna Bérard



Mehrere Speichelproben werden als sogenannte Pools ins Labor zur Analyse geschickt. Bei einem positiven Pool müssen alle Teilnehmenden einzeln zum Testen antraben. Archivfoto: Urs Jaudas

Die Fallzahlen an den Schulen steigen steil an. Die meisten versuchen, durch repetitives Testen Corona-positive Kinder von der Schule fernzuhalten, um so weitere Ansteckungen zu vermeiden. Aber nicht alle. Die Primarschule Regensdorf etwa weigert sich standhaft, die vom Volksschulamt dringend empfohlenen Testungen einzuführen. Dies, obschon die Schule nach einem Ausbruch vor zwei Wochen zehn Klassen vorübergehend schliessen musste.

Nur wenige Eltern reagieren

Statt zu testen, setzt man in Regensdorf auf eine Ausdehnung der Maskenpflicht auf die jüngsten Schulkinder, die Erst- bis Drittklässler. Seit Mittwoch müssen sie in allen Innenräumen eine Maske tragen. Das ist eine Verschärfung der Vorgaben des Volksschulamts, die per Stichtag 1. Dezember das Maskentragen erst ab der vierten Klasse vorschreiben. Wie kommt das bei den Eltern in Regensdorf an? Auf Nachfrage erklärt Schulpräsident Beat Hartmann, er habe lediglich sechs Mails und Telefonanrufe von Eltern erhalten, die sich gegen die neue Massnahme wehrten.