Weg bei der Stockenhof-Grossüberbauung – Regensdorf macht Platz für Velofahrer und Fussgängerinnen Der Rad- und Gehweg beim Ostring wird verbreitert. Das 70 Meter lange Wegstück ist erst der Anfang des geplanten Velowegnetzes in Regensdorf. Anna Bérard

Fussgänger und Velofahrerinnen erhalten einen breiteren Weg entlang der Kantonsstrasse durch Regensdorf. Im Bild die Siedlung Stockenhof und der Ostring. Foto: Sibylle Meier

Sobald die neue Wohnüberbauung Stockenhof fertig ist, wächst Regensdorf um 400 Wohnungen. Die ersten Mieterinnen ziehen im Herbst 2023 ein. Sobald der Rägipark, das Wohnbauprojekt auf dem ehemaligen Studer-Revox-Areal beim Regensdorfer Bahnhof, ebenfalls bezugsbereit ist, kommen nochmals 200 Wohnungen dazu. Das dürfte 2024 so weit sein. Will heissen: Hunderte Neuzuzüger werden morgens zu Fuss zum Bahnhof und abends zum Einkaufen oder Joggen gehen. Viele werden das Velo benützen. Weitere Grossüberbauungen wie das Zwhatt-Quartier im Entwicklungsgebiet Bahnhof Nord sorgen in den nächsten Jahren nochmals für einen Wachstumsschub. Das heutige Netz an Velo- und Fusswegen ist aber nicht dafür angelegt. Jetzt baut der Kanton den Velo- und Fussweg beim Ostring aus, der Kantonsstrasse unter der Bahnlinie.