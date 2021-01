Baustelle wegen Tiefbauarbeiten – Regensdorf saniert die Rebrainstrasse in Adlikon Ab 8. Februar kann die Rebrainstrasse nur Richtung Norden befahren werden. Der Auto- und Busverkehr wird in beiden Fahrtrichtungen via Laubisser- und Zielstrasse umgeleitet. Anna Bérard

Ab dem 8. Februar wird die Rebrainstrasse in Adlikon vom Haus Nr. 35 bis zur Haldenstrasse zur Baustelle. Archivfoto: Stefan Schaufelberger

Ein Teilstück der Rebrainstrasse in Regensdorf-Adlikon wird saniert. Der Strassenabschnitt vom Haus Nr. 35 bis zur Haldenstrasse erhält neue Wasser- und Werkleitungen, eine neue Beleuchtung und Fahrbahn. Dies teilt die Gemeinde Regensdorf auf ihrer Website mit. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 8. Februar, und dauern voraussichtlich bis Mitte Mai. Sie werden in mehreren Etappen durchgeführt.

Während der Bauzeit kann die Rebrainstrasse nur einspurig befahren werden, schreibt die Gemeinde. Die Umleitung wird in beiden Fahrtrichtungen via Laubisser- und Zielstrasse führen. Die Bushaltestellen Haldensteig und Laubisser werden verschoben, die Standorte der vorübergehend eingerichteten Haltestellen an den bestehenden Bushaltestellen publiziert. Die öffentlichen, weiss markierten Parkplätze auf der Fahrbahn sind während der Bauzeit nicht benutzbar.

Strasse wird kurzzeitig ganz gesperrt

Wie die Gemeinde in der Mitteilung festhält, können die Anwohnerinnen und Anwohner grundsätzlich zu ihrem Haus fahren, sie müssen jedoch mit Behinderungen rechnen. Für den Einbau der Fahrbahnbeläge muss die Rebrainstrasse vorübergehend vollständig gesperrt werden. Der Zeitpunkt ist noch offen. Die Tiefbauarbeiten werden laut Mitteilung der Gemeinde von der Tibau AG, Bassersdorf, ausgeführt und die Rohrlegearbeiten von der Gebrüder Meier AG, Birrhard.