Baustelle ab 1. Februar – Regensdorf saniert Quartierstrasse Im Dreispitz Die Gemeinde erneuert die Leitungen sowie die Beleuchtung und die Fahrbahn Im Dreispitz. Autoverkehr und Bus werden umgeleitet. Anna Bérard

Im Dreispitz muss bis Anfang Mai mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Foto: Archiv

Die knapp 200 Meter lange Quartierstrasse Im Dreispitz, die das Schulhaus Ruggenacher an der Feldblumenstrasse mit der Riedthofstrasse verbindet, wird ab dem 1. Februar für den Durchgangsverkehr vorübergehend gesperrt. Wie die Gemeinde Regensdorf in einer Mitteilung schreibt, saniert sie die Wasser- und Werkleitungen sowie die Beleuchtung und die Fahrbahn. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 1. Februar, und dauern voraussichtlich bis Anfang Mai.

Zur Optimierung des Verkehrsflusses und des Baustellenbetriebs wird der Strassenabschnitt für den Durchgangsverkehr und den öffentlichen Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird während der ganzen Bauzeit in beiden Fahrtrichtungen via Schulstrasse und Riedthofstrasse umgeleitet. Die Bushaltestelle Feldblumenstrasse kann nicht bedient werden, die Fahrgäste können den Bus an den Haltestellen Dreispitz oder Altersheim nehmen. Die öffentlichen Parkplätze an der Strasse Im Dreispitz werden im Baustellenbereich vorübergehend aufgehoben.

Vollsperrung für neuen Belag

Für die Anwohnerinnen und Anwohner ist die Zufahrt über die Riedthofstrasse grundsätzlich möglich, schreibt die Gemeinde. Sie müssen jedoch mit Behinderungen rechnen. Im Bereich der Baustelle herrscht Einbahnverkehr, die Wegfahrt ist nur in Fahrtrichtung Feldblumenstrasse möglich. Für den Einbau des Fahrbahnbelags muss die Strasse jedoch vollständig gesperrt werden. Wann dies erfolgt, ist noch offen.

Für die Tiefbauarbeiten hat die Gemeinde die Aarvia Bau AG in Wettingen beauftragt und für die Rohrlegearbeiten die Peter Alber AG in Höri.