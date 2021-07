Mehr erneuerbare Energien – Regensdorf setzt auf eigenen Solarstrom Vom Schulhaus über den Friedhof bis zur Asylunterkunft: Die Gemeinde Regensdorf lässt mehrere Liegenschaften mit Fotovoltaikanlagen ausrüsten. Martina Hagenauer

Hier wird künftig Solarstrom produziert: Die Schulanlage Watt ist eine der Liegenschaften, die noch dieses Jahr mit Fotovoltaikanlagen ausgestattet werden. Foto: Sibylle Meier

Die grösste Furttaler Gemeinde hat in Sachen erneuerbare Energien einiges vor: Noch dieses Jahr stattet sie sechs Gebäude mit Fotovoltaikanlagen aus, in den nächsten zwei Jahren folgen mindestens zwölf weitere. «Die Gemeinde Regensdorf will sich einerseits aktiv den Herausforderungen der Umwelt stellen und andererseits finanziell interessante Lösungen umsetzen», erklärt Gemeindeschreiber Stefan Pfyl die Absicht dahinter. Vor zwei Jahren hat die Gemeinde deshalb die Firma Solar Alliance AG damit beauftragt, alle Gebäude der Gemeinde sowie der Primarschule auf deren Tauglichkeit für Fotovoltaikanlagen zu prüfen. Und siehe da: Von 39 Liegenschaften sind 34 grundsätzlich geeignet.