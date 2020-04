Jahresrechnung mit grossem Überschuss – Regensdorf überschiesst Budget

um fast 20 Millionen Regensdorf einigt sich mit einem Grundeigentümer – und erhält 9 Millionen Franken mehr Steuern. Zusammen mit mehr Finanzausgleich macht die Gemeinde 13 Millionen vorwärts statt der budgetierten 6,4 Millionen rückwärts. Florian Schaer

Grundstückgewinnsteuern sind schwer zu budgetieren und sorgen in regelmässigen Abständen für Abweichungen vom Voranschlag. Foto: Florian Schaer

115,3 Millionen Franken. So bezifferten die Regensdorfer an der Dezembergemeindeversammlung 2018 ihren Gesamtaufwand für das Jahr 2019. Gebraucht hat die Gemeinde letztlich etwas mehr. In der Jahresrechnung, die der Gemeinderat nun zuhanden der Gemeindeversammlung verabschiedet hat, stehen 117,7 Millionen Franken auf der Aufwandseite der Erfolgsrechnung.