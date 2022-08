Fussball: 2. Liga interregional – Regensdorf verliert Zürcher Derby unglücklich Die Mannschaft von Trainer Beat Studer zeigt gegen Unterstrass eine starke Leistung und führt zur Halbzeit verdient 2:1. Trotzdem gehen die Furttaler im ersten Heimspiel am Ende leer aus. Gregor Marti

Wird vom Gegner unter Druck gesetzt: Der Regensdorfer Arlind Shahini im Laufduell mit Jan Stocker (Nr. 17) vom FC Unterstrass. Foto: Sibylle Meier

Nach langen 14 Jahren in der 2. Liga regional erlebte Regensdorf am vergangenen Samstagabend seine Heimpremiere in der 2. Liga interregional. Trotz der unglücklichen 1:3-Auftaktniederlage in Windisch, liess sich die Mannschaft von Coach Beat Studer gegen Unterstrass keine Verunsicherung anmerken und zirkulierte den Ball gekonnt in ihren Reihen. So erstaunte es nicht, dass die Hausherren bereits in der 8. Minute in Führung gingen. Ein ideales Zuspiel von Benjamin Meier verwertete der 20-jährige Tobias Vettiger zum 1:0.