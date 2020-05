Stockenhof kann gebaut werden – Regensdorf zieht Streit um neues Alters- und Pflegeheim nicht weiter Die Gemeinde wehrt sich gegen mehr Pflegeplätze und hat einer Arealüberbauung die Bewilligung verweigert. Bis vor Bundesgericht geht sie aber doch nicht. Anna Bérard

380 Wohnungen und ein Alters- und Pflegeheim der privaten Senevita-Gruppe entstehen zwischen Ostring (rechts) und der Roosstrasse (im Vordergrund).

Foto: Johanna Bossart

Nun dürfen die Bagger auf der grünen Wiese mitten in Regensdorf auffahren: Die Gemeinde wird das Bauprojekt namens Stockenhof bewilligen. Sie setzt damit einen Schlussstrich unter einen Streit, bei dem es nicht grundsätzlich um die Überbauung der 30’000 Quadratmeter zwischen Ostring und Roosstrasse ging, sondern nur um ein Teilprojekt. Genau gesagt um ein Alters- und Pflegeheim der privaten Senevita-Gruppe, das in die Wohnüberbauung einziehen soll. Die Gemeinde befürchtet, damit ein Überangebot an Pflegeplätzen zu schaffen, deren Kosten sie tragen müsste.