Leichtathletik: Historische Bestmarke – Regensdorfer Lauf-Juwel bricht 37 Jahre alten Rekord Was seinem Clubkollegen Jonas Raess im Winter gelang, hat nun auch Petter Oster vom LC Regensdorf realisiert: eine Leistung, die für einen Eintrag in die Allzeit-Bestenliste sorgt. Jörg Greb

Die unbändige Freude des Rekordbrechers: Petter Oster läuft in Meilen nach 1500 Metern so schnell ins Ziel wie kein Schweizer U-16-Athlet seit 1985. Foto: PD

Das erst 14-jährige Lauf-Juwel erreichte vor Kurzem am Meeting von Meilen über 1500 Meter nach 4:02,38 Minuten das Ziel. Damit löschte er die rund 37 Jahre alte Marke von Roland Münger (TV Wohlen Bern) für die schnellste Zeit über diese Distanz in der Altersklasse der unter 16-Jährigen (U16). Und das nicht etwa knapp: Oster blieb nicht weniger als 41 Hundertstelsekunden unter der alten Allzeit-Bestleistung. Eine besondere Note: Münger war als Coach am rechten Zürichsee-Ufer vor Ort und gratulierte seinem Nachfolger denn auch höchstpersönlich.