Leichtathletik: Cross-EM in Dublin – Regensdorfer Trio sammelt querfeldein Selbstvertrauen Jonas Raess, Selina Fehler und Urs Schönenberger vom LC Regensdorf holten sich an der Cross-EM in einem internationalen Feld neue Impulse – und durften sich über Fortschritte freuen. Jörg Greb

Gut, aber nicht exzellent: So lässt sich die Leistung von Routinier Jonas Raess an der Cross-EM zusammenfassen. Bild: Keystone

Zwei Neulinge und ein ambitionierter Routinier – so lässt sich das LCR-Trio an diesen Cross-Europameisterschaften treffend beschreiben. Auf der einen Seite war da Jonas Raess, im vergangenen Sommer Olympiateilnehmer über 5000 m, Cross-EM-Neunter von 2019 und jüngst Sieger beim renommierten internationalen Cross im holländischen Tilburg. Auf der anderen starteten Urs Schönenberger und Selina Fehler als Debütanten auf dieser internationalen Ebene.

Raess glückte mit Rang 17 das beste Resultat. Wirklich zufrieden war der 27-Jährige damit allerdings nicht. «Ich bin für mehr hierhin gereist und deshalb nicht wirklich glücklich», hält er fest. Immerhin: «Im brutal harten Ausscheidungsrennen» machte Raess kontinuierlich Plätze gut. Er stellte damit seine Qualitäten in einem Elitefeld unter Beweis, das noch nie so gut besetzt war. Auch deshalb wollte der Laufprofi am Ende nicht von einer Enttäuschung sprechen.