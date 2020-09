Trainerwechsel im FC Oberglatt – Reggio und Righetti treten überraschend zurück Der ambitionierte Viertligist war perfekt in die Saison gestartet. Zuletzt setzte es aber eine 3:8-Niederlage gegen Rümlang 2 ab. Das Saisonziel bleibt Aufstieg in die 3. Liga. Markus Wyss

Der ehemalige Super-League-Spieler Gianni Reggio hat als Trainer zum Beispiel Kilchberg-Rüschlikon in die 2. Liga interregional geführt. Foto: Johanna Bossart

Das Resultat von 3:8 am vergangenen Sonntag überraschte. Rümlang 2 schlug zu Hause das Oberglatter Fanionteam. Die Rümlanger hatten die ersten beiden Meisterschaftspartien dieser Saison noch verloren. Oberglatt dagegen hatte mit 7:2 beim ewigen Rivalen Dielsdorf gewonnen und danach 3:3 gegen den Ranglistendritten Albania gespielt.

Perfekt war noch der Saisonstart der Oberglatter. In der ersten Runde des Regionalcups des Fussballverbandes der Region Zürich (FVRZ) warf die Equipe der Trainer Gianni Reggio und Gianfranco Righetti dank eines Sieges nach Penaltyschiessen den ambitionierten Zweitlisten Regensdorf aus dem K.o.-Wettbewerb.

Augenfällig bei diesem Cupspektakel war die Einsatzbereitschaft der Spieler und die Harmonie zwischen den Trainern. Righetti coachte alleine und der ehemalige Super-League-Spieler Reggio sah sich den Match im Zuschauerbereich an. Reggio und Righetti spielen zusammen ebenso in einem Veteranenteam des FC Regensdorf. Der 54-jährige Reggio hatte auch als Trainer eindrückliche Erfolge erreicht. Im Jahr 2000 stieg er zum Beispiel mit Kilchberg-Rüschlikon in die 2. Liga interregional auf.

Trainer Gianfranco Righetti harmonierte mit Gianni Reggio hervorragend. Foto: Madeleine Schoder

Rang 3 und Platz 1

Gianni Reggio und Gianfranco Righetti übernahmen Oberglatt im Sommer 2018, nachdem das Fanionteam aus der 3. Liga abgestiegen war. In der ersten Saison resultierte in der 4. Liga Rang 3 hinter Embrach 2 und Glattfelden. Die abgebrochene Coronavirussaison beendete das Team mit neun Siegen und einem Unentschieden auf Platz 1, zwei Punkte vor Glattfelden. Verständlich, dass nun in der aktuellen Saison der Aufstieg angepeilt wird.

Etwas überraschend ist deshalb der Rücktritt des Trainerduos Reggio/Righetti trotz des 3:8-Debakels in Rümlang. Nach eigenen Aussagen erreichen die beiden die Mannschaft nicht mehr wie gewünscht, um ihnen die notwendigen Impulse zu geben, liessen sie sich in einem Vereinscommunique zitieren.

Vorderhand Jürg Huber und Markus «Bix» Bellwald

Interimsmässig werden Jürg Huber und Markus «Bix» Bellwald das Team übernehmen. Die beiden waren über längere Zeit Trainer im Verein und kennen die junge Mannschaft gut. Bellwald, der auch schon das Oberglatter Fanionteam und Niederweningen trainiert hat und Huber bringen grosse Fussballkompetenz mit. Die Suche nach einem neuen Trainer ist bereits lanciert. Ein künftiger Trainer muss weiterhin die Philosophie des Vereins mittragen. Der Einbau der eigenen Junioren ist dabei, neben dem Aufstieg in die 3. Liga, das wichtigste Ziel.