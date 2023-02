Umfrage zu den Zürcher Wahlen – Regierung, Kantonsrat: Wie haben Sie gewählt? Am 12. Februar entscheidet sich, wer den Kanton Zürich künftig regieren wird. Teilen Sie uns mit, wen und welche Partei Sie gewählt haben. Die Redaktion

Nach einem winterlichen Wahlkampf steht am 12. Februar fest, wer die kantonale Wahl gewinnt und wer verliert. Foto: Urs Jaudas

Am Sonntag werden in den 18 Wahlkreisen des Kantons Zürich die Stimmen ausgezählt. Danach ist klar, wer in der siebenköpfigen Regierung sitzen wird und wie viele Sitze die verschiedenen Parteien im 180-köpfigen Kantonsparlament erobert haben.

Haben Sie schon gewählt? Oder werden Sie es noch tun – an der Wahlurne am Samstag oder Sonntag?

Verraten Sie uns in der anonymen Tamedia-Nachwahlbefragung, welche Namen Sie für den Zürcher Regierungsrat notiert haben und welchen Partei-Wahlzettel Sie eingeworfen haben. Besten Dank dafür!

Hier gehts zur Umfrage.

