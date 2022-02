Sexarbeit in Zürich – Regierung verteidigt umstrittenes Verbot Prostitutionsverbot wegen Corona. Eine Studie sagt: Das war ein Fehler. Der Regierungsrat rechtfertigt seine Massnahmen. Martin Sturzenegger

Arbeiten aus Not, trotz Verbot: Sexarbeiterin in einem Bordell. Foto: Keystone

Eine Studie der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) machte kürzlich auf eine Branche aufmerksam, die während der Pandemie wenig Beachtung fand: das Sexgewerbe. Die Forschenden wollten wissen, wie sich das aus epidemiologischen Gründen verhängte Arbeitsverbot auf Männer und Frauen, die in der Branche tätig sind, ausgewirkt hat. Dieses dauerte im Kanton Zürich insgesamt fast zehn Monate – so lange wie in keinem anderen Kanton.