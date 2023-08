Regierungsbildung in Spanien – Was ist Spa­nisch? Die neue Par­la­ments­prä­si­den­tin in Ma­drid facht einen al­ten Streit wie­der an. Über ein Land im Iden­ti­täts­kon­flikt. Karin Janker aus Madrid

Die neue spanische Parlamentspräsidentin Francina Armengol und ihr sozialistischer Parteikollege Patxi López. Foto: Javier Soriano (AFP)

Nach dem Tri­umph folgt ein Dämp­fer. Noch am Tag ih­rer Wahl mach­te Spa­ni­ens neue Par­la­ments­prä­si­den­tin ei­ne An­kün­di­gung: Sie wer­de im Ma­dri­der Kon­gress ne­ben dem als «Spa­nisch» be­kann­ten Kas­ti­lisch auch an­de­re spa­ni­sche Spra­chen, das Ka­ta­la­ni­sche, das Bas­ki­sche und das Ga­li­cis­che zu­las­sen, sag­te Fran­ci­na Ar­men­gol am Don­ners­tag. Die So­zia­lis­tin sprach in ih­rer Re­de von Men­schen, die «in ei­ner an­de­ren Spra­che als dem Kas­ti­li­schen lie­ben», und da­von, dass sich die «de­mo­kra­ti­sche Nor­ma­li­tät» im Par­la­ment an das «rea­le» Spa­ni­en und sei­nen «wun­der­ba­ren Reich­tum» an Iden­ti­tä­ten und Schat­tie­run­gen an­pas­sen müs­se.