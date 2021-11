Zürcher Wahlen 2023 – Kantonale FDP schielt auf einen zweiten Regierungsratssitz Obwohl erst 2023 gewählt wird, teilt die FDP-Regierungsrätin schon jetzt mit, dass sie wieder antreten wird. Neben CWS will die FDP einen zweiten Kandidaten ins Rennen schicken. Sascha Britsko Daniel Schneebeli

Die FDP hat angekündigt, einen zweiten Sitz im Regierungsrat anzustreben. Foto: Keystone / Ennio Leanza

Die Medienmitteilung kam am Freitag um 7 Uhr früh: Regierungsrätin Carmen Walker Späh und FDP-Parteipräsident Hans-Jakob Boesch rufen zu einer Pressekonferenz um 10 Uhr. Übersetzt: Es ist dringend.

Ganz so dringend war es dann noch nicht. Die amtierende FDP-Regierungsrätin und Volkswirtschaftsdirektorin des Kantons Zürich teilt unter Sternen und Discokugeln den Medien mit, dass sie eine weitere Amtsperiode anstrebe. «Ich bin voller Tatendrang», wird Walker Späh in einer Medienmitteilung zitiert. Ihr Ziel sei, die stattfindenden grossen Umwälzungen in Gesellschaft, Wirtschaft und Mobilität «mit ihrer liberalen Stimme zum Wohle der Zürcherinnen und Zürcher anpacken und meistern zu können».

Auf die Frage, wieso Walker Späh ihre Kandidatur schon jetzt bekannt gebe, antwortet sie mit einer Gegenfrage: «Warum soll ich warten, wenn ich es schon weiss?» Und Boesch fügt an: «Wir sind froh, dass wir jetzt vorwärtsmachen können.»

Regierungsrätin Carmen Walker Späh und Hans-Jakob Boesch, Parteipräsident der FDP Kanton Zürich scheinen in Feierlaune. Foto: Keystone / Ennio Leanza

FDP will zweiten Sitz

Neben Carmen Walker Späh will die FDP einen zweiten Kandidaten ins Rennen um die sieben Regierungsratssitze schicken. Hierfür habe man den parteiinternen Prozess gestartet, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Hans-Jakob Boesch ist nicht der Kandidat, wie er an der Pressekonferenz sagt. Er habe gerade eine Firma gegründet und sei zudem noch Vater geworden. Er sitzt jedoch neben Thomas Henauer und Michael Baumer in der Findungskommission.

Bis zum 24. Dezember 2021 sind die Orts- und Bezirksparteien sowie Interessierte der Partei eingeladen, Kandidaturen für den Regierungsrat zu melden. Der Parteivorstand wird der Delegiertenversammlung vom 8. Februar 2022 die Nomination von Regierungsrätin Carmen Walker Späh sowie eine zweite Nomination zum Entscheid vorlegen. «Die FDP will wieder mit zwei Personen in der Regierung vertreten sein», wird Parteipräsident Boesch zum Schluss der Medienmitteilung zitiert. «Die aktuellen Entwicklungen in unserem Kanton sind teilweise besorgniserregend.»

Sascha Britsko arbeitet seit 2021 im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft des «Tages-Anzeiger». Sie hat Journalismus und Organisationskommunikation an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften studiert. Mehr Infos @saschulius Daniel Schneebeli ist Redaktor im Ressort Zürich. Er ist Kantonsratsberichterstatter und schreibt vorwiegend über politische Themen und Personen. Seit 1989 ist er im Journalismus tätig, zuerst beim «Zürcher Unterländer», ab 1996 beim «Tages-Anzeiger». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.