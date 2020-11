Kantonsrat beschliesst Strassenbau – Regierungsrätin Walker Späh will auf Unterländer Verkehrssorgen eingehen Der Kantonsrat hat dem Strassenbauprogramm bis zum Jahr 2023 zugestimmt. Ein Vorstoss aus dem Unterland wurde jedoch abgelehnt – die Sorgen der Flughafenregion sind aber trotzdem erhört. Christian Wüthrich

Eglisau darf weiter auf ein zügiges Vorantreiben zugunsten einer Verkehrsentlastung mit diesem Brückenprojekt von Calatrava hoffen. Und auch sonst will die Kantonsregierung den Blick künftig etwas genauer aufs Unterland richten. Visualisierung: Calatrava Valls/VWD Kanton Zürich

Das Betonzeitalter sei vorbei, hallte es am Montagmorgen aus dem Zürcher Kantonsrat. Thema war die Verabschiedung des Bauprogramms für Staatsstrassen für die Jahre 2021 bis 2023. Doch es zeigte sich, dass der graue Baustoff allen politischen Unkenrufen zum Trotz weiterhin eine gewichtige Rolle spielen wird beim Bau von Verkehrsinfrastrukturen in den nächsten Jahren.

331 Millionen für kantonale Strassenprojekte

Der Kantonsrat bestätigte am Montag die vom Regierungsrat budgetierte Nettoinvestitionssumme von 331 Millionen Franken für das Strassenbauprogramm. Allein für 2021 sind 120 Millionen zur Weiterverfolgung von Strassenprojekten vorgesehen, 2022 werden dazu 112 Millionen bereitstehen, und für 2023 sind Ausgaben in der Höhe von 99 Millionen Franken vorgesehen.

«Auch das Velo braucht Beton.» Carmen Walker Späh (FDP), Regierungsrätin

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) begegnete der Beton-kritischen Linken im Rat letztlich mit nüchterner Pragmatik und meinte: «Ein Strassenbauprogram wird immer ein Programm zum Bau von Strassen sein.» Ausserdem habe sie eben erst «das umfangreichste Veloinfrastrukturprojekt» vorgestellt, das der Kanton je gesehen habe. Notabene mit neuen, bis zu fast fünf Meter breiten Veloschnellrouten, die in Zürich-Nord und dem Glattal in den kommenden Jahren gebaut werden sollen. Daher konnnte sie sich auch einen spitzen Seitenhieb an die strassenbaukritische Linke nicht verkneifen: «Auch das Velo braucht Beton.»

Um diese Strassenprojekte geht es Infos einblenden Zu den wichtigsten konkreten Projekten im Zürcher Unterland gehören: Umfahrung Eglisau: Die Brücke der Calatrava Valls SA gewann einen Wettbewerb im Zusammenhang mit der vom Kanton durchgeführten Präqualifikation. Bis Ende 2020 soll noch eine Projektstudie für die Gesamtumfahrung einschliesslich der Anschlussstrecken zur Brücke vorliegen. Bis zum Bau einer neuen Umfahrung wird der Verkehrsfluss auf der heutigen Kantonsstrasse durch Eglisau mit einem Betriebskonzept aus entsprechenden Verkehrsmanagementmassnahmen (Lichtsignalanlagen, Fussgängerübergänge und Knotenanpassungen) verbessert.

Ausbau Autobahnende Bülach: Dabei soll die Hauptstrasse durch den Bülacher Hardwald am Ende der Flughafenautobahn in Richtung Glattfelden und Eglisau auf insgesamt vier Spuren verbreitert werden. Hierfür gibts auch schon einen beschlossenen Objektkredit. Dazu wird eine Erdgashochdruckleitung örtlich neu verlegt werden müssen. Sofern keine Rechtsmittel ergriffen werden, rechnet der Kanton mit einem Baubeginn Ende 2021.

Ausbau Autobahnknoten Brüttisellen/Dietlikon: Hier wird die «Flamingo»-Kreuzung neuerdings auch mit dem Bundesamt für Strassen (Astra) umgesetzt, das seit 1. Januar 2020 Eigentümer der Oberlandautobahn (neu A15) ist. Der Autobahnanschluss A1/A15 wird ausgebaut und die Zürichstrasse instand gesetzt. Das Landerwerbsverfahren ist noch nicht abgeschlossen und der Baubeginn somit noch nicht gesichert. Der Start der Hauptarbeiten ist im Frühjahr 2021 geplant. Bereits in Umsetzung befindet sich zudem der Bau eines neuen Strassenunterhalt-Werkhofs in Bülach. Der Spatenstich für den Neubau erfolgte im November 2019. Weiter stehen im kantonalen Strassenprogramm Projekte «in einer früheren Planungsphase»: Bassersdorf, Verlegung Kantonsstrasse : Die Linienführung des künftigen Brüttenertunnels der SBB macht eine Verlegung der heutigen Gleisquerung der Baltenswilerstrasse erforderlich. Verschiedene Optionen für Ersatzstrassen wurden geprüft. Jetzt ist nur das kleine Ersatzstück für die dereinst unterbrochene Baltenswilerstrasse in den kantonalen Richtplan aufgenommen worden.

Neeracherried, Verlegung der Strasse aus Schutzgebiet: Die abgeklärte und für positiv befundene Variante zur Verlegung aller Strassen, Velo- und Fusswege aus dem Schutzgebiet Neeracherried wird gemäss Regierungsratsbeschluss im Rahmen des Strassenprogramms 2021/23 in den Richtplan aufgenommen. In der Zwischenzeit wurden mit den Standortgemeinden und einer Vertretung von Birdlife weitere Vertiefungen des 2017 von ihnen vorgeschlagenen Konzepts vorgenommen. Der Regierungsrat werde demnächst einen Beschluss zum weiteren Vorgehen fassen, verspricht er.

Der Beton als Baustoff für die Mobilität sorgte denn auch für angeregte Diskussionen im Rat. Dabei taten sich vor allem die Unterländer Vertreterinnen und Vertreter im Kantonsparlament hervor. Ihre eindringlichen und oft stark fordernden Voten waren geprägt von der jeweiligen Parteilinie.

So befand Hans Egli (EDU, Steinmaur) angesichts des fast 500 Millionen Franken im Minus stehenden Strassenfonds, dass Nebenprojekte wie der Bau von Amphibientunneln oder etwa Velowege nicht mehr aus diesem Topf mitfinanziert werden sollten. Die Kantonsstrassen seien zum Sorgenkind geworden, da die Grünen die «Plünderung» des Strassenfonds angeordnet hätten. Dabei werde der motorisierte Individualverkehr dereinst auch CO₂-neutral, wenn immer mehr elektrisch fahre in Zukunft.

Der Präsident der EDU kritisierte, dass zu viel Geld aus dem Strassenfonds für Veloinfrastruktur gebraucht werde. Screenshot: Kantonsratssitzung

«Leider gibt es noch zu viel 70er-Jahre-Beton-Mentalität.» David Galeuchet (Grüne), Kantonsrat aus Bülach

David Galeuchet (Grüne, Bülach) widersprach vehement. «Es wird umgedacht – die Bevölkerung tut das», rief er in Richtung Egli. Neue Mobilitätskonzepte müssten her, und Velorouten, notabene keine Freizeitradwege, würden noch nicht ernst genug gefördert. «Leider gibt es noch zu viel 70er-Jahre-Beton-Mentalität.» Der Grüne kritisierte auch den Autobahnausbau in Bülach-Nord sowie das Umfahrungsprojekt in Eglisau mit den Worten: «Wer Strassen sät, erntet mehr Verkehr.»

Der Grünen-Politiker David Galeuchet wehrte sich erfolgreich gegen ein Postulat von Ratskollege Müller und forderte mehr Veloinfrastruktur, nicht nur für Freizeitradler, sondern auch für Pendler. Screenshot: Kantonsratssitzung

Wilma Willi (Grüne, Stadel) freute sich indes zwar über die Pläne zur geplante Verlegung der Strassen aus dem Neeracherried. Ein Lärmproblem beim Verkehr bestehe jedoch weiterhin. Sie mahnte den Kanton, Lärmsanierungen seien weiterhin Pflicht, und machte ihren Frust gegenüber «Autoposern» deutlich, die wegen einer «bescheuerten EU-Norm» legal mit extralauten Fahrzeugen die Bevölkerung nervten.

Sind Klotener mehr wert als Bassersdorfer?

Auch Doris Meier (FDP, Bassersdorf) ging es um Frustbewältigung am Rednerpult. Die Gemeindepräsidentin ärgerte sich, dass eine Entlastungsstrasse südlich an ihrem Dorf vorbei bis zur Klotenerstrasse jetzt nicht weiterverfolgt werden soll. Diese Option wird vom Kanton zwar grundsätzlich positiv bewertet. Aber eine vertiefende Studie kam zuletzt zum Schluss, dass auf diese Verbindung verzichtet werden soll.

Die Gemeindepräsidentin kritisierte die offensichtlich höhere Gewichtung der Klotener gegenüber den Bassersdorfern, wenn es um Verkehrsbelastung geht. Screenshot: Kantonsratssitzung

Neben umweltrechtlichen Hindernissen war vor allem die Verkehrsverlagerung aus dem übergeordneten Strassennetz auf das Zentrum der Stadt Kloten negativ bewertet worden. «Enttäuschend» und «störend» sei es, reklamierte die Freisinnige, dass die Belastung für Kloten anerkannt würde, für Bassersdorf hingegen nicht. «Es ist wichtig für die gesamte Region, dass der Kanton hier die südliche Umfahrung von Bassersdorf weiterverfolgt», fordert Meier.

Postulat für eine Gesamtschau übers Unterland

Das passte zu einem Postulat von Christian Müller (FDP, Steinmaur), der zusammen mit Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen) und Michael Biber (FDP, Bachenbülach) von der Zürcher Regierung eine verkehrliche Gesamtschau über das ganze Unterland verlangte. Damit nicht alle einzeln nach Entlastung riefen und sich gegenseitig mit Mehrverkehr belasten, müsste das koordiniert angeschaut werden.

Christian Müller begründete am Rednerpult im Kantonsrat sein Postulat für eine Gesamtschau punkto Verkehr fürs Zürcher Unterland. Screenshot: Kantonsratssitzung

Kathrin Wydler (CVP, Wallisellen) wies ebenfalls auf die hohe Belastung hin: «Wir sind die stärkste Wachstumsregion, nur leider hinkt die Verkehrsplanung da oft hinterher.» Christian Lucek (SVP, Dänikon) unterstützte seine bürgerlichen Kolleginnen und Kollegen und brachte die sogenannte äussere Nordumfahrung wieder ins Spiel. Das könnte eine Autobahn oder Schnellstrasse sein, die zwischen Winterthur und Baden durch das nördliche Unterland führen würde und die Zentren entlasten sollte.

«Uns ist sehr wohl bewusst, wie gross die Verkehrsbelastung im Unterland ist.» Carmen Walker Späh (FDP), Regierungsrätin

Das ist wiederum ein Graus für den Bülacher Grünen Galeuchet, der entschieden gegen das für ihn viel zu Beton-lastige Postulat ankämpfte. Die links-grüne Mehrheit im Rat obsiegte sodann mit 87 zu 79 Stimmen, und so wurde Müllers Postulat abgewiesen. Die zuständige Regierungsrätin Walker Späh sorgte dennoch für ein kleines Happy End für diejenigen, die auf eine Gesamtschau zur Behebung der Stauprobleme im Unterland hofften. «Uns ist sehr wohl bewusst, wie gross die Verkehrsbelastung dort ist.» Das Postulat habe «offene Türen» eingerannt. Die Volkswirtschaftsdirektion werde 2021 so oder so ein regionales Gesamtverkehrskonzept fürs Unterland machen, versprach sie.