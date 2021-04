Kiesabbau oder Naturschutz? – Regierungsrat ermöglicht Landschaftsgestaltung in Hüntwangen Eine Änderung im kantonalen Richtplan könnte den Kiesabbau im Rafzerfeld vorantreiben. In Hüntwangen erhofft man sich davon auch eine schnellere Umsetzung der Landschaftsgestaltung. Astrit Abazi

In Hüntwangen wird seit Jahren rege Kies abgebaut. Mit weiten Teilen muss die Gemeinde allerdings noch warten. Bild: David Baer (Archiv)

Mit knapp über 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist Hüntwangen ein vergleichsweise kleiner Fleck im Kanton Zürich. Für die Baubranche ist das Gebiet jedoch von kantonaler Bedeutung: Über 80 Prozent des gesamten Kieses, der schon seit rund 60 Jahren abgebaut wird, entstammt dem Rafzerfeld. Die offenen Kiesgruben haben in den vergangenen Jahren Löcher in der Landschaft in den kleinen Unterländer Gemeinden hinterlassen. In Hüntwangen allein ist mehr als ein Drittel der Gemeindefläche Kiesabbaugebiet. Eine Änderung im kantonalen Richtplan soll nun die Wiedergestaltung der Landschaft vorantreiben.