Neues Angebot in Glattfelden – Regierungsrat Mario Fehr eröffnet SportBox Sportbegeisterte aus Glattfelden und Umgebung können kostenlos mit Fitnessequipment der neuen SportBox trainieren. Sportamt Kanton Zürich

Bei der Mehrzweckhalle Eichhölzli in Glattfelden steht neu eine Sportbox – für Regierunsrat Mario Fehr (dritter von links) der ideale Standort. Fotos: PD

Was in 19 Ortschaften im Kanton Zürich bereits seit einiger Zeit möglich ist, können Sportlerinnen und Sportler nun auch bei der Mehrzweckhalle Eichhölzli in Glattfelden. Der Zürcher Regierungsrat Mario Fehr eröffnete zusammen mit dem Glattfelder Gemeindepräsidenten Marco Dindo, den Gemeinderätinnen Michèle Dünki-Bättig, Irma Frei, Nadine Karch sowie dem Gemeinderat Christian Meier die Sportbox.

Registrieren, öffnen, trainieren

Als Fitnesscenter im Kleinformat, ist die SportBox eine ideale Ergänzung für Outdoor-Fitnessanlagen. Sie enthält eine vielfältige Auswahl an Trainingsequipment, das kostenlos für das Kraft- und Fitnesstraining genutzt werden kann – individuell oder in der Gruppe. Mit der dazugehörigen App lässt sich die SportBox einfach buchen und öffnen. Sie enthält Anleitungen und Inspirationen sowie Übungsvideos mit dem Equipment. Regierungsrat Mario Fehr, der am Eröffnungstag in Glattfelden selbst aktiv einige Sportgerät ausprobiert hat, ist vom Standort der Box begeistert. «Hier direkt beim Sportplatz ist der ideale Ort um sich zu bewegen und zu trainieren. »

Regierungsrat Mario Fehr hat am Eröffnungstag gleich selbst das eine oder andere Sportgerät ausprobiert.

